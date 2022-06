Minecraft: Neuer Patch streicht einen Mob – aus Angst, ihr bringt echte Frösche um

Was steckt sonst noch im Patch? Der große Update „The Wild“ brachte aber nicht nur die Frösche, sondern auch jede Menge Neuerungen und Verbesserungen. Die komplette Liste ist recht lang, es gibt aber sowohl für Entdecker neue Biome und Gebiete zu erforschen, als auch für kreative Baumeister neue Blöcke, mit denen sie experimentieren können. Besonders cool: Es gibt einen Weg, Schlamm in Lehm umzuwandeln und somit endlos Ziegelsteine zu produzieren. Das war in der Vergangenheit nicht möglich.

Die Antwort ist also klar: Man möchte im Spiel niemandem beibringen, dass es gut sei, Frösche mit Glühwürmchen zu füttern, wenn die in der Realität giftig für die Frösche sein könnten.

Auch wenn Minecraft natürlich ein Videospiel ist, bei dem anderen Gesetzmäßigkeiten herrschen können, wie in der echten Welt, nehmen die Entwickler ihre Verantwortung den Spielern gegenüber ernst. Immerhin wird Minecraft von allen Altersklassen gespielt und darunter eben auch viele Kinder. Nicht umsonst gibt es eine „educational“ Variante, die zum Beispiel in Schulen eingesetzt werden kann.

Warum ändern die Entwickler das? Auf die Implementierung der Glühwürmchen hin gab es viel Feedback von der Community und besorgten Tierfreunden. Denn Glühwürmchen sind in der realen Welt oft eine Bedrohung für Kröten und Frösche – denn sie sind für die Tiere giftig. Man sollte Fröschen also eher keine Glühwürmchen zu fressen geben.

Frösche sollten, so der ursprüngliche Plan, sich an Glühwürmchen Laben können und diese als Beute jagen.

Was sollten Glühwürmchen in Minecraft sein? Glühwürmchen sollten die Welt ein bisschen lebendiger machen und als bunte Funken durch die Luft fliegen. Gleichzeitig sollten sie aber auch als Nahrungsquelle dienen, nämlich für einen neuen, neutralen Mob: Frösche.

In Minecraft ist seit heute ein neuer Patch verfügbar. Das Update mit der Versionsnummer 1.19 trägt den Namen „The Wild“ und erweitert die Spielwelt um viele interessante Inhalte. So gibt es neue Biome, Mangroven, uralte Ruinen aber auch finstere Kreaturen, wie der todbringende Warden, der Euch nach dem Leben trachtet, wenn ihr die Geheimnisse der alten Zivilisationen erforschen wollt.

