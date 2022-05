Was ist das höchste Level, das man in Minecraft erreichen kann?

In Minecraft gibt es ein Level-Cap. Also ein Max-Level – danach geht nichts weiter. Ihr verdient dann einfach keine Erfahrungspunkte (EP) mehr. Aber wie hoch ist das? Und warum?

Worum geht es? Wenn ihr in Minecraft Erze abbaut oder Monster umbringt, dann erhaltet ihr dafür Erfahrungspunkte. Sammelt ihr genug davon, erhaltet ihr ein Level-Up. Das klappt auf den ersten Leveln noch recht schnell, wird dann aber immer langwieriger. Wenn man im Spiel stirbt, dann verliert man einen Teil der EP.

Das Max-Level in Minecraft liegt bei Stufe 24.791, allerdings macht es einen Unterschied, ob man „richtig“ spielt oder sich die EP durch einen Befehl in der Konsole zuschustert.

Wie viele EP kann man maximal bekommen?

So viel EP gibt es mit Command: Das maximale Level, das ihr euch mit dem Hinzufügen von EP über den „/xp“-Befehl geben könnt, liegt bei 2.147.483.647. Das ist die ultimative Grenze, mehr geht nicht ohne Modifizierungen (via Minecraft Wiki).

Für die IT-Leute unter euch ist das wohl keine unbekannte Zahl. Denn es handelt sich dabei um den höchsten positiven Wert für ein System, das 32-Bit-Ganzzahlen verwendet.

So gibt es auch bei anderen Spielen diese magische Grenze, wie zum Beispiel der maximale Geldbetrag in GTA Online (ohne Glitches und Mods/Cheats).

So ein hohes Level in Minecraft zu erreichen, bedarf viel Skill und vor allem Geduld. Denn pro Level benötigt ihr immer mehr Erfahrungspunkte, um ein Level-Up zu erhalten. Und in der Regel stirbt man sowieso durch einen fiesen Creeper, noch bevor man überhaupt Level 100 erreicht.

