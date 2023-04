Mecker Mittwoch: Schon im 3. Monat verrät Blizzard den Handelsposten in WoW

Der Handelsposten in World of Warcraft ist stark, doch schon im 3. Monat macht WoW einen gierigen Fehler – findet zumindest MeinMMO-Dämon Cortyn.

Der Handelsposten in World of Warcraft ist ein kleines aber feines Feature, mit dem Blizzard die Herzen der Sammler erobert hat. Egal ob Transmog-Fans, Haustier-Sammler oder Mount-Fetischisten – im Handelsposten gibt es für jede und jeden etwas. Gespickt wird das mit einer besonderen, monatlichen Belohnung, die es immer dann gibt, wenn man das Maximum an Aufgaben in einem Monat abgeschlossen hat.

Doch bereits der 3. Monat des Features lässt mich ein wenig verwirrt die Augenbrauen zusammenziehen. Denn wer sich die Auswahl für den April anschaut, der könnte ein wenig stutzig werden.

In einem Interview hatte Blizzard vor einigen Monaten gesagt, dass die finale Belohnung jedes Monats „der Gegenstand sein soll, den jeder haben wollen würde“ – also quasi die Belohnung, die schlicht „zu gut“ ist, um sie im jeweiligen Monat nicht zu kaufen.

Natürlich kann man darüber diskutieren, ob das Dunkelmondharlekin-Set aus dem März oder das Reittier Ash’adar hübsch ist. Das ist subjektiv und daher kann da jeder eine eigene Meinung haben. Klar ist allerdings, dass sowohl das Set als auch das Mount im jeweiligen Monat die „imposantesten“ Gegenstände war. Sie haben die größte Veränderung am Charakter vorgenommen und einfach den meisten Einfluss gehabt.

Das ist bei den „Klingen der Elune“ schlicht nicht der Fall.

Die “Klingen von Elune” – ein Waffen-Transmog. Nett, aber leider nicht mehr.

Nicht nur handelt es sich bei den Klingen „nur“ um ein Waffen-Transmog, sondern die Klingen können nicht einmal von allen Klassen verwendet werden. Denn Klassen, die mit Schwertern nichts anfangen können – wie etwa meine Priesterin – werden also überhaupt kein Interesse daran haben.

Es kam mir direkt sonderbar vor, dass die „Klingen der Elune“ hier die tollen Abschlussbelohnungen sein sollen. Denn eine finale Belohnung, die gar nicht von allen Klassen verwendet werden kann, fühlt sich auf mehreren Ebenen schlicht falsch an.

Entsprechend verwundert war ich dann auch, als kurz darauf ein neues Transmog-Set im Shop gelandet ist, das „Set des Wellengeborenen Diplomaten“. Das wiederum ist ein Rüstungsset, das jetzt für 20 Euro verkauft wird und von allen Rüstungsklassen getragen werden kann.

Auch wenn man über die Qualität des Sets streiten kann, ist es eine bedeutsamere Veränderung als die Klingen.

Der wirklich interessante Part ist allerdings, dass das Set des Wellengeborenen Diplomaten in den Spieldaten zuvor als „Belohnung aus dem Handelsposten“ markiert war (via YouTube). Die ursprüngliche Intention des Sets war es, dass man es über den Handelsposten bekommen sollte. Erst nachträglich wurde das Set zu einem Shop-Gegenstand umfunktioniert.

Das wirkt so, als habe Blizzard in letzter Sekunde die Belohnungen nochmal ausgetauscht, weil man zu dem Schluss gekommen ist, dass man so ein bisschen mehr Geld verdienen kann.

Ich habe nichts dagegen, dass WoW auch ein paar hübsche Dinge im Shop verkauft. Aber dass in diesem Fall so „auffällig“ im Handelsposten eine schwache Belohnung landet, um kurz darauf im Shop dann etwas Eindrucksvolles anzubieten, das zuvor als Handelsposten-Belohnung markiert war … das lässt einen unschönen Beigeschmack zurück.

Somit ist der Handelsposten schon im 3. Monat seinen eigenen Idealen gegenüber untreu geworden. Denn die „tolle monatliche Belohnung“ ist im April nicht nur maximal mittelmäßig, sondern auch gar nicht für alle Klassen gedacht.

Das kannst du doch inzwischen wirklich besser, Blizzard.