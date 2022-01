Das neue kostenlose MMORPG Lost Ark zeigt ein Video, das euch 5 Minuten lang begeistern wird

Wie kommt das Video an? Das kommt sehr gut an. Die allgemeine Reaktion ist: „Ich kann’s nicht mehr erwarten“ und „das Spiel sieht fantastisch aus.“

Dazu ist das Video ein typischer Hype-Trailer, der genau weiß, was die Fans sehen wollen: Die epischen Momente des Spiels sind in typischen „Gänsehaut-Momenten“ in Szene gesetzt.

Was will uns das Video sagen? Die große Aussage des Videos ist eigentlich: „Lost Ark ist wirklich ein full-featured MMORPG“. Das deckt alle Bereiche ab, die sich MMORPG-Spieler wünschen: PvE, PvP, Crafting, Spiel-Fortschritt, Builds, Erkundung, eigene Basis.

Das MMORPG Lost Ark ist seit Jahren in Südkorea erfolgreich und gilt als das wahrscheinlich beste neue Online-Rollenspiel der letzten 5 Jahre. Im Februar 2022 wird das Spiel endlich Free2Play in Europa erscheinen. Ein 5-minütiges Video gibt jetzt einen Crash-Kurs ins Online-Rollenspiel und begeistert die Fans: Das sei eine fantastische Darstellung von Lost Ark.

