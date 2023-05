Die 3 beliebtesten Single-Player-Spieler haben einen neuen Schwierigkeitsgrad: Long Covid

Die Auswirkungen von Corona in Videospielen wie The Witcher 3 oder Minecraft erleben – das erlauben mehrere „Long Covid“-Mods. Das klingt seltsam, doch die Idee dahinter ist wichtig und soll Aufmerksamkeit bringen.

Auch wenn in vielen Ländern die Corona-Pandemie für beendet erklärt wurde, sind die Folgen von Covid für viele noch immer spürbar. Egal ob durch eine Neuinfektion oder durch das sogenannte „Long Covid“ – also langfristige Folgen der Erkrankung, die in zahlreichen Fällen chronisch sind und massive Einbußen der Lebensqualität zur Folge haben.

Doch Long Covid wird oft belächelt, weil die Auswirkungen davon nicht allen bekannt sind. Viele denken, es handele sich dabei einfach um „eine kleine Erschöpfung“ und die Auswirkungen wären nicht so drastisch.

Dabei hat Long Covid für Millionen Menschen weltweit drastische und dauerhafte Auswirkungen. Weniger Ausdauer, Verlust der Wahrnehmung über das Verstreichen der Zeit, die Unfähigkeit sich zu konzentrieren oder auch einfach eine allgemeine Reduktion der Leistungsfähigkeit, um nur ein paar der möglichen Folgen zu nennen.

Damit sich alle besser vorstellen können, wie vielfältig und oft auch einschneidend die Folgen von Long Covid sein können, gibt es jetzt 3 Mods für einige der beliebtesten Spiele überhaupt. Quasi ein neuer Schwierigkeitsgrad, der die Auswirkungen von „Long Covid“ in die Spielwelt überträgt und sie greifbarer macht für alle, die nicht darunter leiden.

Neuer Schwierigkeitsgrad: Long Covid

Insgesamt wurden drei Modifikationen für einige der beliebtesten Spiele überhaupt erstellt. Die Mods lassen euren Charakter in Minecraft, Witcher III oder Elden Ring die Auswirkungen einer Long-Covid-Erkrankung spüren – das ist im Grunde ein völlig neuer Schwierigkeitsgrad mit gravierenden Folgen.

Elden Ring

Das ohnehin schon erbarmungslose Elden Ring wird durch den „Long Covid Mode“ nur noch härter. Einige der Auswirkungen, die gelegentlich (und natürlich immer im ärgerlichsten Moment) vorkommen:

Blackout: Die Wahrnehmung des Charakters schwindet für einige Momente.

Schwache Erinnerung: Der Charakter verliert eine zufällige Anzahl seiner Runen.

Intoleranz gegen Anstrengung: Wenn die Ausdauer zur Neige geht, muss man 3-5 Sekunden innehalten.

Dazu kommen noch einige Effekte, die permanent aktiv sind:

Ermüdung: Sämtliche Bewegung ist 25 % langsamer.

Erschöpfung: Die Ausdauer-Regeneration im Kampf ist deutlich reduziert.

Kognitive Dysfunktion: Feinde mit Zaubern und Pfeilen zu treffen ist deutlich erschwert.

Gelenkschmerzen: Aufgeladene Angriffe verursachen Schaden am eigenen Charakter.

Diese und weitere Auswirkungen könnt ihr im „Long Covid Mode“(nexusmods.com) von Garden of Eyes erleben.

Minecraft

Für Minecraft gibt es ebenfalls eine Mod, die das Spiel schlicht schwieriger macht und die Auswirkungen von Long Covid verdeutlichen soll.

Schlechte Erinnerung: Manchmal vergisst du einfach Gegenstände und lässt sie zurück, ohne es zu bemerken.

Verlust der Zeitwahrnehmung: Die Zeit vergeht manchmal, ohne dass du das wahrnimmst.

Reduzierter Fokus: Das Treffen eines Feindes mit dem Bogen wird deutlich schwerer.

Verdauungsprobleme: Manchmal schmerzt es, wenn du Nahrung zu dir nimmst.

Schlaflosigkeit: Du liegst länger wach im Bett, bevor der Schlag einsetzt.

Eingeschränkte Lungenfähigkeit: Erforschungen unter Wasser werden schwieriger, der Atem hält nicht so lange.

Link zur Minecraft-Mod „Long Covid Mode“(curseforge.com) von Saint Elmo’s.

The Witcher 3

In Witcher 3 gibt es ein neues System mit unterschiedlichen Phasen der Anstrengung. Die Auswirkungen beginnen recht gering und noch annehmbar, nehmen allerdings mit weiteren Phasen immer mehr zu und bisherige Symptome werden intensiver. Einige der negativen Einflüsse sind:

Stufe 1 Ausdauer regeneriert sich langsamer und wird schneller aufgezehrt. Tauchen wird schwieriger, da der Atem nicht so lange anhält. Erreicht Geralts Ausdauer null, wird er kurz betäubt und muss sich erholen.

Stufe 2 Nahrung kann Lebenspunkte rauben anstatt sie wiederherzustellen.

Stufe 3 Geralts Hexer-Sinne sind manchmal deaktiviert, wodurch bestimmte Hinweise nicht gesehen werden.

Stufe 4 Die Hexer-Sinne sind permanent deaktiviert. Jedes Mal, wenn das Inventar geöffnet wird, bleibt ein Gegenstand zurück.



Hier geht’s zum „Long Covid Mode“(nexusmods.com) für The Witcher 3 von Stellar7Project.

Was ist der Zweck hinter diesen Mods? Aufmerksamkeit. Die Patientennetzwerk „Long COVID Europe“ und die Berliner Werbeagentur Saint Elmo’s wollen die Wahrnehmung für Long Covid und die Vielfältigkeit der Folgen der Erkrankung erhöhen. In der Gesellschaft soll ein breiteres Verständnis für diese Erkrankung entstehen und mehr Leute sollen eine Vorstellung davon bekommen, was die Auswirkungen der langfristigen Folgen einer Covid-Infektion sein können

Was haltet ihr von dieser Aktion? Eine gute und interessante Sache, um einer ernsten Thematik spielerisch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen? Oder hat so etwas in Games nichts zu suchen?