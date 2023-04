Das Aufgeben in League of Legends soll künftig leichter werden. Viele Spieler fürchten jetzt, dass ihre Teamkollegen frühzeitig das Handtuch werfen könnten. Doch die Entwickler sind sich sicher, dass dies der richtige Schritt ist.

Warum gibt man eine Runde LoL auf? Eine Partie League of Legends kann schnell mal in die Hose gehen. Besonders in der Anfangsphase sind Fehler ärgerlich. Ein paar falsche Klicks können dafür sorgen, dass die gegnerischen Helden schnell einen Level- und Itemvorteil erhalten.

Es gibt auch Situationen, in denen das andere Team einfach viel besser ist oder bei dem man schon nach der Championwahl eigentlich keine Chance mehr hat.

Eine neue Runde kann so schnell in Frustration umschlagen. Besonders wenn schon frühzeitig klar ist, dass euer Team den Rückstand nicht mehr aufholen kann. Es kann eben nicht jeder so ein irres Comeback hinlegen wie Tylor1. Deshalb gibt es die Möglichkeit, über eine Aufgabe abzustimmen.

In Lol ist “Surrender at 20” schon ein Meme

Wie kann man überhaupt aufgeben? Über lange Zeit konnte man ab Minute 20 aufgeben, der Satz “Surrender at 20” – also “zum frühstmöglichen Zeitpunkt” aufgeben, wurde zu einem Meme, nach dem sich sogar Webseite benannt haben.

Im Moment könnt ihr nach 15 Minuten Spielzeit mit den Chatbefehlen /ff, /surrender, /forfeit, oder /concede eine entsprechende Abstimmung starten. Nach entsprechender Eingabe öffnet sich bei euren Teammitgliedern ein Pop-Up-Fenster. Diese haben dann 60 Sekunden Zeit, darüber abzustimmen, ob sie eine Niederlage hinnehmen wollen.

Bisher war es bis zur 25-Minuten-Marke erforderlich, dass sich euer Team einstimmig zur Kapitulation entscheidet. Auch wenn ein einziger Spieler dagegenstimmte, wurde weitergespielt.

Danach musstet ihr immerhin noch 70 Prozent eures Teams zur Aufgabe bewegen. Klingt erstmal fair, doch genau an diesem System wollen die Entwickler jetzt etwas ändern.

Die Entscheidung der Entwickler soll die Spielerfahrung besser machen

Was wollen die Entwickler ändern? Mit dem Patch 13.7 werden die Regeln zur Kapitulation etwas vereinfacht. Künftig soll es keine Rolle mehr spielen, in welcher Minute ihr eine Abstimmung startet, um das Spiel aufzugeben. Es reicht dann aus, wenn 4 Spieler der Meinung sind, die Partie könne nicht mehr gewonnen werden.

Wir testen nun schon seit mehreren Patches kürzere Timer zur Spielaufgabe in normalen Spielen und ihre Auswirkungen entsprechen unseren Erwartungen: Etwas mehr Spiele enden durch eine Aufgabe, wodurch die durchschnittliche Spielzeit etwas gesunken ist. Unserer Meinung nach gibt diese Änderungen den Teams mehr Entscheidungsgewalt darüber, welche Spiele sie ausfechten wollen. League of Legends Patchnotes zu 13.7

Ein einzelner Spieler wird so künftig nicht mehr in der Lage sein, die ganze Lobby zum Weiterspielen zu zwingen. Spieler können so frustrierende Matches früher verlassen, was die Spielerfahrung aller Spieler verbessern soll.

Aus den Patchnotes geht hervor, dass die Änderungen sowohl für Solo- als auch für Flexi-Ranglisten kommen soll.

In den Solo- und Flexi-Ranglisten ist eine normale Aufgabe (4 von 5 ODER 70 % der Teammitglieder müssen zustimmen, damit die Abstimmung erfolgreich ist) nach 20 Minuten ⇒ 15 Minuten möglich. Die Bedingung der Einstimmigkeit für eine frühe Aufgabe wurde abgeschafft. Diese Änderung wird am 7. April um ca. 21:00 Uhr MESZ veröffentlicht. League of Legends Patchnotes zu 13.7

Wenn 4 Leute für Aufgeben stimmen, ging ein Spiel zu 97 % nachher ohnehin verloren

Wie kam es zu der Entscheidung? Matt Leung-Harrison, Lead-Designer des Balance-Teams für League of Legends, hat sich auf Twitter zu der Sache geäußert. Er gibt dabei wichtige Einsichten in den Entscheidungsprozess der Entwickler.

Interne Daten hätten gezeigt, dass 97 Prozent aller Spiele im Ranglistenmodus mit einer Niederlage enden, bei denen eine Abstimmung über die Kapitulation zunächst gescheitert war. Die Chance ein spätes Comeback hinzulegen, nachdem man früh in Rückstand geraten ist, sei zu gering.

Es sei für alle Spieler besser, ein schlechtes Spielerlebnis frühzeitig zu beenden und anschließend ein neues Spiel zu starten. Mit den geplanten Änderungen wolle man die Zeit seiner Spieler honorieren.

Jetzt ist euere Meinung gefragt! Was haltet ihr von der Entscheidung der Entwickler? Ist es sinnvoll, dass Spiele künftig leichter aufgegeben werden können? Oder kämpft ihr lieber bis zum bitteren Ende um den Sieg? Lasst uns einen Kommentar da und diskutiert mit der Community.

