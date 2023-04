LoL: Profis erfahren aus Twitter, dass sie alle in Kürze gefeuert werden – “Wo ist der nächste McDonalds?”

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was in Zukunft mit den Spielern passiert und ob sie mit übernommen werden, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Die Marketing-Abteilung wird sich am Donnerstag, dem 06.04.2023 zu dem weiteren Vorgehen melden. Wie es dann weitergeht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für eine Mannschaft? CLG – Counter Logic Gaming – war die letzten Jahre ein Mittelklasse-Team in der LCS. Aktuell stehen sie auf Platz 4.

Die E-Sports-Branche ist in den letzten Jahren immer größer geworden. 2023 ist aber der „E-Sport-Winter“ angebrochen. Die Krise ist bei League of Legends angekommen. Laut Berichten soll „Counter Logic Gaming“ (CLG) seine Operationen einstellen und das Team verkaufen. Die Spieler erfuhren dies zum Teil über Twitter.

