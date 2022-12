LoL: Koreanisches Team verpflichtet eine Frau (21) für den Profi-Kader – Zum 1. Mal in der Geschichte

In Südkorea hat das Team Liiv Sandbox die 21-jährige Spielerin Jeon „DangMoo“ Su-jin für den Profi-Kader ihres zweiten Teams in League of Legends verpflichtet. So etwas gab es bei LoL in Südkorea vorher noch nie. Die Support-Spielerin soll im Team „LSB Challengers“ spielen, dem Nachwuchs-Team des Profi-Clubs.

Das ist die Verpflichtung:

Liiv Sandbox gab am 28. Dezember bekannt, dass sie DangMoo für ihr Challenger-Team, LSB Challengers, verpflichtet haben.

Die 21-Jährige hat einen Ein-Jahres-Vertrag, er läuft bis zum 20. November 2023.

Die Südkoreanerin ist eine Support-Spielerin und für ihre Fähigkeiten mit Helden wie Ahri oder Lulu bekannt. Bereits 2021 schrieb sie Schlagzeilen.

2021 wurde sie Challenger mit Lulu – Musste sich Spott von Männern anhören

Wer ist die Spielerin? DangMoo ist eine südkoreanische Spielerin von League of Legends und erstellt Videos ihrer Spiele auf YouTube (248.000 Abos) und Twitch (186.000 Followers). Sie tritt mit einem virtuellen, grünhaarigen Avatar auf.

Sie hat sich als „weiblicher Challenger“-Spieler schon 2021 auf dem koreanischen Server einen Namen gemacht. Da spielte sie vor allem Lulu.

“Support-Mains zählen nicht”

Wodurch kennt man sie? Der Erfolg, es 2021 zum Challenger gebracht zu haben, als eine der wenigen Frauen, wurde damals von männlichen Profis eher abgetan (via gamerjournalist).

Von der Botlane des Top-Teams DAMWON KIA hieß es, dass sie ja nur ein „Support-Main“ sein, eine Lulu-Spielerin, die eben hinten bleibe. Dafür musste sich das Team später entschuldigen.

Auch andere Profis wie PawN sagten aber, „Support Challenger“ seien keine richtigen „Challenger“ und mussten sich dafür später entschuldigen.

Das war der Twitch-Clip, als sie damals Challenger wurde – Vorsicht, die gute Frau ist recht laut:

Manche sehen Verpflichtung als “gläsernes Dach durchbrochen”

Warum ist das was Besonderes? DangMoo ist die erste Spielerin, die es in Südkorea in einen Profi-Kader schafft.

Einige Beobachter sagen, sie habe damit “ein gläsernes Dach” durchbrochen – denn normalerweise passiert so eine Verpflichtung einfach nicht, obwohl es offiziell nichts gibt, was dagegen spräche, eine Frau zu verpflichten.

Generell gibt es sehr wenige Frauen, die auf diesem hohen Niveau erfolgreich LoL spielen und bekannt sind.

LoL gilt als überaus toxisches Spiel: Vielen männlichen Spielern wird in solchen Games unterstellt, Vorurteile und Klischees gegen Frauen zu hegen. Leider wird das immer wieder durch Vorfälle bestätigt. Bekannte Streamer wie IShowSpeed dienen da als extrem schlechte Vorbilder.

Das sagt das Team: Vom CEO des Teams heißt es (via twitter), er habe viele Kandidaten gesprochen. DangMoo verdiene die Chance mit ihrem Willen und ihren Fähigkeiten. Die Leute sollten sie anfeuern. Alle Spieler seines Teams hätten entweder einen Einzelraum oder ein Doppelzimmer. DangMoo werde denselben Raum erhalten.

Also offenbar ein Einzelzimmer.

Spielerin ist 3 bis 6 Jahre älter als ihre Team-Kameraden, wird wohl Ersatzspielerin

Das steckt dahinter: Die Verpflichtung eines weiblichen Profis ist auf jeden Fall ein Meilenstein in der Geschichte von LoL, aber noch weit von einem wirklichen Durchbruch entfernt:

Zum einen hat DangMoo „nur“ einen Spot in der Challenger-Liga, nicht bei den Superstars, nicht in der LCK

Zum anderen hat sie keinen Stammplatz sicher, sondern ist als Ersatzspielerin gelistet. Mit Hong „PlanB“ Jun-seok hat das Team eigentlich schon einen Stammsupporter, einen 16-jährigen Südkoreaner.

Es schwingt daher der Verdacht mit, die Verpflichtung könnte auch Art „PR-Stunt“ sein: Zwar hat die Spielerin 2021 bewiesen, dass sie eine Chance verdient hat, aber nüchtern gesehen, ist sie mit 21 auch ein bisschen spät dran für den Start einer Profi-Karriere. Alle ihre Mitspieler im Nachwuchs-Teams sind deutlich jünger als sie, die Jungs sind zwischen 15 und 18 Jahre alt.

DangMoo ist 21 Jahre alt – das ist in fast jedem Sinn noch irre jung, außer eben bei LoL-Profis. Wo 21-Jährige wie Superstar Chovy sagen, sie fühlen sich mittlerweile zu alt und können Skill-Shots nicht mehr so toll ausweichen wie “in ihrer Jugend.”

Es gibt einen bekannten Fall von einer Profi-Spielerin im Westen, der aber tragisch endete:

