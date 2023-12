LoL: Einer der meist gebannten Champions soll absichtlich schwach bleiben, weil er so nervig ist 

In League of Legends gibt es einige Champions, die gefühlt immer gebannt sind – einer davon ist Zed. Der Assassine soll mit Absicht schwächer bleiben, weil er so frustrierend ist. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Jeder, der schonmal gegen Zed gespielt hat, weiß wie nervenaufreibend dieser Champion sein kann. Nun gab Riot Games Champion-Designer August Browning bekannt, dass die Entscheidung getroffen wurde, den Midlaner Zed absichtlich schwach in League of Legends zu halten. Er deutete zudem an, dass diese absichtliche Schwächung möglicherweise für alle Ewigkeit anhalten könnte.

Seid ihr große LoL-Fans? Wir haben euch 7 Fakten zusammengestellt, die nur echte Veteranen kennen:

Er ist der frustrierendste Champion in League of Legends

Was genau hat August Browning gesagt? In einem kürzlichen Stream wurde Browning von einem aufmerksamen Spieler direkt nach Zed gefragt, der derzeit in der D-Tier eingestuft ist. Er wollte wissen, ob sich die Lage um ihn noch weiter verschlechtern würde. Daraufhin antwortete Browning Folgendes:

Ich werde einfach ehrlich zu dir sein. Du hast recht, Zed ist schwach. Es ist Absicht. Zed muss schwach gehalten werden, denn er ist der frustrierendste Champion in League of Legends. Daher wird Zed wahrscheinlich für alle Ewigkeit etwas schwächer sein, als er sein sollte – weil er so oft gesperrt wird und so frustrierend ist. August Browning (reddit)

Warum wird er schwach gehalten? Die Motivation hinter dieser Entscheidung liegt laut Browning an seiner konstant hohen Banrate und darin, dass er der frustrierendste Champion sei.

Selbst wenn er mal nicht der stärkste Midlaner sein sollte, bleibt seine Banrate hoch. Zudem wird Zed auch gerne im Jungle gespielt. Es kann super frustrierend sein gegen Zed zu spielen, besonders wenn man gegen ihn in der Midlane spielt oder als ADC auf ihn trifft.

Laut u.gg (Stand: 02.12.23) hat Zed aktuell auf allen Rängen als Midlaner nach Yone die zweithöchste mit 27,9 %. Momentan wird er auf allen Rängen als D-Tier eingestuft und performt mit einer Winrate von 48,22 %.

Wie reagierte die Community? Unter dem Reddit-Beitrag meldeten sich zahlreiche Spieler zu Wort. Der Beitrag verzeichnet insgesamt über 1.700 Kommentare. Wir haben euch ein paar zusammengefasst:

IlluminatiConfirmed verglich die Situation mit Samira. Sie sei beim Release zusätzlich generft worden, obwohl sie bereits in einem ausbalancierten Zustand gewesen wäre. Der Grund wäre, dass ihre Banrate damals nicht sinken wollte.

worden, obwohl sie bereits in einem gewesen wäre. Der Grund wäre, dass ihre wollte. Macaulyn schreibt: Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war Zed lange Zeit in jedem Patch unter den Top 5 der am häufigsten gebannten Champions, also ergibt es irgendwie Sinn.

GeorgeFraudsel ist der Meinung: Er ist einfach nur nervig, das ist alles, was er für mich ist. Es macht mir nichts aus, gekontert zu werden oder gegen einen OP-Champion anzutreten, weil das normalerweise eine ehrliche Herausforderung ist, aber Zed ist einfach nur nervig. Andere Gegner machen mehr Spaß.

Generell bleibt abzuwarten, wie sich die Situation um Zed entwickelt. Aktuell deutet alles darauf hin, dass er in absehbarer Zeit eher weniger Aufmerksamkeit erhalten wird.

Was haltet ihr von Zed, findet ihr ihn aktuell schwach oder stark? Welche Champions nerven euch so richtig? Schreibt es gerne in die Kommentare.

