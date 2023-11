Der Battle Pass in LoL wird schlechter und die Spieler sind sauer – „Klassischer Riot-Move“

Battle Passes sind im Gaming ein kontroverses Thema. Viele große Spiele, ob F2P oder nicht, haben einen und sie scheinen trotz der negativen Konnotation erfolgreich zu sein. Auch League of Legends bietet den Spielern regelmäßig einen Battle Pass. Doch zum nächsten Event soll dieser verschlechtert werden, und das gefällt den Spielern gar nicht.

Der LoL-Battle-Pass passt sich immer thematisch einem Event oder einer neuen Skin-Reihe an, aktuell läuft der Worlds-2023-Pass aus.

Die Event-Pässe kosten immer 1650 RP, was ungefähr 15 € entspricht

Zusätzlich dazu gibts es größere Pakete, die euch einen neuen Skin obendrauf gewähren

Im Pass selbst könnt ihr eine Token-Währung, Ressourcen wie blaue und orange Essenzen und allerlei kosmetischen Kram und Lootboxen freischalten

Mit den Tokens kann man sich verschiedene Lootboxen, Schlüssel, Ressourcen, oder mythische Essenzen und spezielle Prestige-Skins kaufen

In vorherigen Event-Passes gab es zudem 2 Grab-Bags, die man mit Glück auch aus den Event-Lootboxen bekommt. Diese Bags enthalten 3 Skin-Splitter und gegebenenfalls sogar Zusatzkram. Die Skinsplitter kann man sich mit orange Essenzen aktivieren oder einfach 3 opfern, um einen zufälligen permanenten Skin zu bekommen.

Diese Grab-Bags sind neben den mythischen Essenzen eines der wertvollsten Preise aus dem Event Pass. Doch im kommenden Pass wurden 1 Grab-Bag und 625 orange Essenzen entfernt und die Spieler sind darüber nicht erfreut. Auf dem Twitter-Account von SkinSpotlights seht ihr die kommenden Inhalte des Event-Passes.

Dieser Nerf kommt in der LoL-Community gar nicht gut an und ist nach dem 200€-Skin-Aufschrei der nächste Kritikpunkt der Spieler auf reddit, was Riots-Monetarisierung angeht.

PaleHeart52: Ein Banner ist in Ordnung, um das Event zu feiern, aber drei Versionen davon? Platzverschwendung. Und eine Grab-Bag für einen Banner zu verlieren, ist ein großer Nerf.

JesusEm14: Klassischer Riot-Move. Ekelhaft.

RommelTheCat: Größtes Budget, neuer 200$ FOMO Gacha Skin und trotzdem nerfen sie den Pass, für den man nach jedem Event bezahlt.

Vor allem der Ersatz durch Banner ist für die meisten kein gleichwertiger. Die Banner sind ein kosmetisches Item, was euer Profil ein wenig aufhübscht. Ein Banner für das Winterblessed-Event sehen die Spieler dabei nicht als problematisch, aber ganze 3 Stück als Ersatz für 3 Skin-Splitter und 625 orange Essenzen ist für viele ein Nerf .

Auch der TFT-Pass wird von User RedFoxMusic kritisiert. Dieser findet, dass auch dieser Pass schlechter wurde.

Trotz des großen Hypes der Worlds 2023 und den positiv aufgenommenen simplen Champions, die dieses Jahr erschienen sind, bewegt sich Riot in eine Monetarisierungsrichtung, die vielen Spielern nicht gefällt. Abseits davon plant Riot spielerisch aber viel in der neuen Season zu ändern. Was alles dabei ist, seht ihr hier:

