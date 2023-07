LoL: Deutscher Pro wird sofort gefeuert, als herauskommt, welchen Namen sein Zweitaccount trägt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Es gibt auf Twitter eine Diskussion, wie man aus der ausweglosen Situationen hätte entkommen können, dass öffentlich rauskommt, einen Account mit so einem Namen zu besitzen (via twitter ).

Das sagt der Spieler: Er habe seinen Account selbst nicht so benannt (via twitter ). Sein Fehler war es, seinen Account mit einem Freund zu teilen. Er übernimmt die volle Verantwortung darüber, dass er den Account geteilt hat, aber ihm war gar nicht klar, dass der Account nun diesen Namen trug, der „nicht zu akzeptieren sein.“

In den Kommentaren zum Tweet wird sogar noch eine weitere Bestrafung gefordert: eine Geldbuße, Zwaqngs-Kurse für Profis in Sachen PR oder eine Überwachung des Benehmens.

Der deutsche LoL-Profi Jona „Reptile“ Fritz hat die Chance auf eine große Karriere in League of Legends verspielt. Er hat seinen Job als Start-ADC bei Fnatic TQ verloren und wird wohl auf ewig mit einem Skandal in Verbindung stehen: Denn er hatte einen Zweitaccount mit einem völlig indiskutablen Namen: Hitler

