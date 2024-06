„Für mich bereits eine 10/10” – Bekannter Elden-Ring-Spieler lobt DLC nach einem Tag, Grund dafür ist ein Helm

Let Me Solo Her, ein renommierter “Elden Ring“-Spieler, hat mit seinem neuen DLC-Outfit die Community begeistert und findet den DLC bereits jetzt klasse, vor allem wegen eines ganz bestimmten Gegenstands.

Um welchen Spieler handelt es sich? Es handelt sich hierbei um Let Me Solo Her , einen angesehenen “Elden Ring”-Spieler, der bekannt für seine Leistungen im Spiel ist. Insbesondere ist er dafür bekannt, den Boss Malenia alleine, nur in einer Unterhose und Helm gekleidet, für andere Spieler zu besiegen.

Bereits vor Erscheinen des DLCs kündigte er an, sich einer neuen Aufgabe zu widmen, während ein anderer Spieler es sich zur Aufgabe gemacht hat, Spielern dabei zu helfen, den Boss Mohg zu besiegen, um den DLC zu starten.

Ein riesiger Topf macht das Erlebnis perfekt

Warum lobt der Spieler den DLC? Bereits am ersten Tag, an dem der bekannte Spieler den DLC anspielt, postet er auf X, dass es für ihn bereits eine 10/10 sei . Grund dafür ist ein riesiger Topfhelm. So scheint es seinem Post nach zu urteilen, dass er den Greatjars -Helm gefunden hat, welcher in Belurat Gaol in der norwestlichen Gravesite Plain -Region zu finden sein soll.

Ob der beliebte “Elden Ring”-Spieler der Grund für die Integration dieses Rüstungsteils ist, ist offiziell nicht bekannt.

Reaktionen aus der Community: Seine Community auf X feiert den Spieler für sein neues Outfit. Viele Nutzer sind sich sicher, dass dieser Gegenstand nur für Let Me Solo Her ins Spiel integriert worden sein muss.

Einige Nutzer schreiben:

Tyler_Stewart93 meint auf X: Das müssen sie doch für dich eingebaut haben, oder?

IronPineapple_ schreibt auf X: Ich habe sofort an dich gedacht, als ich das hier gefunden habe

xxdwgx kommentiert auf X: Er hat ein Upgrade bekommen

Let Me Solo Her gehört zu den bekanntesten Elden Ring-Spielern weltweit. Bereits vor dem DLC kündigte er an, Spielern nicht mehr bei Malenia zu helfen. Was der beliebte Spieler für die Zukunft plant, lest ihr hier: Elden Ring: Community-Legende hat keine Lust mehr, für euch Malenia zu besiegen: „Ich habe genug davon“