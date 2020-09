In Indien hat die Regierung 118 Mobile-Apps sperren lassen, darunter das dort erfolgreiche und beliebte PUBG Mobile. Ein indisches Entwickler-Studio hat nun das neue Spiel FAU-G angekündigt, das viele Ähnlichkeiten zu PUBG aufweist.

Was ist los in Indien? Am 2. September berichteten wir von MeinMMO bereits darüber, dass 118 Mobile-Apps in Indien gesperrt wurden. Grund dafür ist, dass sie die „Integrität von Indien, die Verteidigung von Indien, die Sicherheit des Staats und die öffentliche Ordnung gefährden.“

Betroffen sind sowohl Apps von iOS, als auch Android:

Unter den Apps sind viele Spiele aus China und an denen chinesische Entwickler wie NetEase, die zusammen mit Blizzard Diablo Immortal erstellen, beteiligt sind.

Ein weiterer gesperrter Titel ist PUGB Mobile, das in Indien extrem beliebt war und vom chinesischen Technik-Giganten Tencent herausgegeben wurde.

Der indische Entwickler nCORE Games hat nun aber einen eigenen Shooter angekündigt, der schon im Trailer starke Ähnlichkeiten zu PUBG aufweist. Allerdings hat der Titel einen deutlich engeren Bezug zur indischen Geschichte.

FAU-G als Ersatz für PUBG?

Was ist FAU-G? Schon der Name des Spiels erinnert sofort an das bekannte Battle Royale. Offiziell heißt es „Fearless and United Guards“ und soll im Oktober erscheinen. FAU-G klingt dabei wie das Hindi-Wort für Soldat (Phojee) und soll sich um die indische Armee drehen.

Viel mehr als den Trailer und ein Bild gab es bisher jedoch nicht zu sehen.

Das Titelbild ist dabei ein Stock-Foto, zu dem lediglich indische Flaggen und die Logos von nCORE Games und dem Spiel ergänzt wurden. Durch den Kauf einer solchen Lizenz ist die Verwendung legal und unproblematisch, jedoch sehen einige darin eine kurzfristige Aktion, um jetzt von der Sperre von PUBG zu profitieren. Dabei gibt es auch Diskussionen, ob das Spiel nun auf die Schnelle produziert wird.

Das Teaser-Bild zu FAU-G (links) und das Stock-Foto von FanaticalFuturist (rechts).

Wer entwickelt das Spiel? Hinter dem Entwickler-Studio nCORE Games steht der Investor Vishal Gondal. Der hatte mit der Firma Indiagames einen großen Erfolg und verkaufte diese 2011 für 100 Millionen Dollar an Disney.

Laut nCORE Games soll FAU-G schon seit 2019 in Produktion gewesen und der Bann von PUBG Mobile war angeblich nur ein Zufall. Im Team sollen sich mehr als 25 Programmierer, Artits und Designer befinden, die bereits an Top-Titeln in der Vergangenheit gearbeitet haben sollen.

Bisher hat das Studio, das 2019 gegründet wurde, noch kein eigenes Spiel veröffentlicht. Sie gaben zudem bekannt, dass 20% aller Einnahmen durch FAU-G an India’s Breavehearts geht, eine offizielle Organisation in Gedenken an gefallene Soldaten.

Schnappt sich CoD: Mobile vorher alle Spieler?

PUBG Mobile war in Indien deshalb so erfolgreich, weil viele Nutzer Zugriff auf ein Smartphone haben. PCs und Konsolen gibt es in dem Land hingegen eher selten.

Jetzt da PUBG Mobile gesperrt wurde, werden viele nach einer Alternative suchen. FAU-G könnte mit einem Release im Oktober bereits zu spät dran sein, denn es gibt noch andere Battle Royales, auf die indische Spieler Zugriff haben.

Eins davon ist Call of Duty: Mobile von Activision.

Call of Duty Mobile gehört zu den erfolgreichsten Mobile-Titeln überhaupt.

Der Shooter fürs Smartphone wurde innerhalb der ersten 7 Tage über 100 Millionen Mal heruntergeladen und übertraf damit sogar Spiele wie Fortnite oder Pokémon GO. Seitdem wird das Spiel stetig weiterentwickelt und bekommt regelmäßig neue Maps, Modi und Waffen.

