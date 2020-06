Hört euch unseren MMO-Talk mit Entwicklern als Podcast an

Im Rahmen des „Find Your Next Game„-Monats haben wir zwei legendäre Entwickler zu Gast in unserem Live-Stream empfangen können. Den MMO-Talk könnt ihr euch nun auch als Podcast anhören.

Worum geht’s hier? Am 5. Juni gab es auf unseren Streaming-Kanälen einen MMO-Talk mit zwei legendären Entwicklern. Es drehte sich um die Vergangenheit und Zukunft von MMOs, was richtig und was falsch lief.

Der Stream gehört zu unserem „Find Your Next Game“-Programm, bei dem wir euch den ganzen Juni lang mit exklusiven Infos und Spielempfehlungen versorgen.

Dabei stellte es sich heraus, dass ihr den MMO-Talk besonders klasse fandet. Es war informativ, hat euch Spaß gemacht und wir haben viel positives Feedback von euch erhalten. Daher haben wir in einer Kooperation mit unserer Schwesterseite GameStar den MMO-Talk in ein Podcast-Format verpackt.

Ihr könnt ihn euch hier anhören:

Die beiden Entwickler teilten mit uns und den Zuschauern ihre Erfahrungen und sprachen zum Beispiel über den MMO-Begriff und darüber, wie WoW-Killer fast MMOs getötet hätten

Wer spricht da? Beim MMO-Talk hatten unsere Brand Managerin Leya Jankowski und Julius Busch von MAX die Möglichkeit mit zwei Entwicklern zu reden, die schon viele Jahre an Erfahrung im Game-Development haben.

Raph Koster:

Game-Entwickler seit über 20 Jahre

War Lead Designer von Ultima Online (1997) und der Creative Director von Star Wars Galaxies (2003)

Gordon Walton:

Game-Entwickler seit über 20 Jahren

Sein Portfolio enthält unter anderem: Star Wars: The Old Reppublic, Star Wars Galaxies und Ultima Online

Arbeitet aktuell am Kickstarter-MMORPG Crowfall als Executive Producer.

Wenn ihr also den Stream verpasst habt, dann könnt ihr das jetzt im Podcast nachholen.