Harry Potter oder Frodo – Welcher Schauspieler hatte die bessere Karriere?

Herr der Ringe und Harry Potter gehören zu den erfolgreichsten und bekanntesten Filmreihen auf der Welt. Für Daniel Radcliffe und Elijah Wood waren die Filmreihen der große Einstieg in die Filmbranche. Doch was passierte danach und wer von beiden hatte die erfolgreichere Karriere?

Nur weil man in einem großen Franchise mitspielt, heißt das nicht immer, dass man der Superstar schlechthin wird, ob gewollt oder nicht. Sowohl Daniel Radcliffe als auch Elijah Wood zeigen, dass man nach dem einen riesigen Franchise-Erfolg nicht unbedingt den nächsten braucht.

Beide großen Rollen starteten 2001 und entwickelten sich in interessante Richtungen. Doch wer von beiden hatte die bessere Karriere? Das schauen wir uns in diesem Beitrag an, basierend auf den Einspielergebnissen der Filme, bei denen beide mitgespielt haben. Außerdem gibt es zu beiden Schauspielern einen kleinen Abriss einzelner Rollen nach ihrem großen Franchise.

Daniel Radcliffs Karriere nahm hiermit seinen Anfang:

Von Harry Potter zur nützlichen Leiche

Vor Der Stein der Weisen spielte Daniel Radcliffe nur in 2 unbedeutenden Rollen mit. 2001 ging es dann als Harry Potter los. Bis 2005 drehte er nur die ersten vier Teile der Reihe. Zwischendurch spielte er nur in einem Fernsehfilm und dem vergessenen December Boys mit.

Nach Heiligtümer des Todes – Teil 2 versuchte Radcliffe sich an düsteren Rollen. Er spielte 2012 im Horrorthriller Die Frau in Schwarz die Hauptrolle und 2015 im Horrorfilm Victor Frankenstein.

Seine größte Rolle danach war wahrscheinlich in Die Unfassbaren 2. Das ist auch laut The Richest der erfolgreichste Film, bei dem er nach der Harry-Potter-Reihe mitgespielt hat. Auch The Woman in Black und Trainwreck haben über 120 Millionen Dollar eingespielt.

Daniel Radcliffe als Leiche in Swiss Army Man

Die experimentelle Phase seiner Karriere begann 2016 mit dem Film Swiss Army Man. Im Film spielt Radcliffe eine Leiche, die von Paul Dano für allerlei Sachen benutzt wird. Beispielsweise zum Knacken von Kokosnüssen.

Auch danach hatte er spannende und experimentelle Rollen. In der Komödie Guns Akimbo spielt er einen Programmierer, der in eine Internetshow gerät, für die ihm Pistolen an die Hände geschraubt werden. In dem Semi-Biopic Weird: Die Al Yankovic Story spielt er den titelgebenden Musiker, der hier eine fiktionale Version seines Lebens erzählt.

Seinen letzten größeren Erfolg hatte Radcliffe 2022 in The Lost City. Der Film ist eine Komödie mit Sandra Bullock und Channing Tatum. Radcliffe spielte dort einen reichen Bösewicht.

Hobbit, Pinguin und Hooligan

Bei Elijah Wood ging die Karriere schon vor Herr der Ringe los. In ganzen 21 Filmen spielte er in mal mehr, mal weniger kleinen Rollen mit. Der riesige Erfolg kam dann auch 2001 mit Der Herr der Ringe: Die Gefährten. Zwischen den drei Teilen spielte er auch in vier Filmen mit, beispielsweise Spy Kids 3-D.

Doch nicht nur Der Herr der Ringe war für Wood ein großer Erfolg. Direkt nach der Trilogie versuchte sich Wood auch an Genrefilmen, wie Vergiss Mein Nicht (2004) und Hooligans (2005). Im Letzteren spielte er einen Amerikaner, der immer tiefer in die englische Hooligan-Szene abdriftet.

Er spielte 2005 im Kultfilm Sin City mit, der über 150 Millionen Dollar einspielte. Einen anderen riesigen Erfolg hatte er in der Hauptrolle der beiden Happy-Feet-Filme. Die zwei Animationsfilme von Mad-Max-Regisseur George Miller spielten zusammen über 500 Millionen Dollar ein.

Elijah Wood spricht Mumble in Happy Feet

Er spielte allgemein in sehr vielen Filmen mit. Erwähnenswert wäre 2015 der trashige The Last Witch Hunter mit Vin Diesel oder eine Sprecherrolle in Star Wars Resistence. Allgemein sprach Elijah Wood in vielen Filmen, aber auch Spielen mit. Beispiele hierfür wären die Legend-of-Spyro-Reihe oder God of War: Ghost of Sparta. Zusätzlich dazu hat er auch ungewöhnliche Filme wie Mandy oder Die Farbe aus dem All produziert.

Abseits davon machte er während Corona 2020 auf sich aufmerksam, als er mit vielen Fans in Animal Crossing interagierte. Auch für die Promo zu Baldur’s Gate 3 konnte man ihn in einem Clip zusammen mit Sean Astin sehen.

Wer hatte denn jetzt die bessere Karriere?

Schaut man sich nur die Menge und den Verdienst seiner Filme an, dann ist Radcliffe weiter vorne. Die Filme, in denen Radcliffe als Haupt- und Nebendarsteller mitspielte, spielten laut The Numbers über 8,4 Milliarden Dollar ein. Elijah Wood kommt bei The Numbers auf einen Wert von ca. 6 Milliarden Dollar. Hierbei sei aber zu beachten, dass bei beiden Werten die großen Franchises den Hauptteil ausmachen und Harry Potter vier Filme mehr hat.

Schaut man sich die Menge der Filme und Serien an, dann hat Elijah Wood die Nase vorn. Eine Sache, die man bei beiden aber lobend erwähnen sollte, ist die Diversität ihrer Rollen. Beide probierten sich an verschiedenen Rollen und Genres und blieben nicht in ihrer Franchise-Richtung gefangen. Den Vergleich der beiden Darsteller hat Radcliffe schon selber angesprochen: Daniel Radcliffe diskutiert Vergleiche zu Elijah Wood: „Vom Konzept her sind wir dieselbe Person“