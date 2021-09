Guild Wars 2 bringt mit neuem Update Fans gegen sich auf: „Ist einfach unüberlegt und rücksichtslos“

Was sind die Konsequenzen? Die Änderung sorgte bereits dafür, dass einige Spieler ihren Rückzug aus Guild Wars 2 angekündigt haben. Hier muss man allerdings auch erwähnen, dass sich über die letzten Jahre gerade in der Hardcore-Community viel Frust breit gemacht hat.

Der Otto-Normal-Spieler, der einfach nur die Welt erkunden und mal ein Dungeon machen will, ist also nicht betroffen.

Wie viele Spieler betrifft es wirklich? Im reddit gibt es inzwischen auch erste Threads, die die Tragweite der Änderung etwas relativieren. Für normale Gruppen, in denen die Spieler einfach mit ihren vorhandenen Waffen und Skills ihre Buffs ausführen, wird sich durch die Anpassung nichts verändern ( via reddit ).

Nico von den Snow Crows wundert sich ebenfalls über die Änderung. Denn wenn nur so wenige Spieler von der Änderung betroffen wären, dann würde es kaum Einfluss auf die Server-Stabilität nehmen. Auch sieht er dann ArenaNet in der Pflicht, für neue Server zu sorgen, anstatt eine solche Änderung durchzuführen.

Ich finde die Änderung einfach sehr unüberlegt und rücksichtslos. Es ist leider nicht das erste Mal, dass ArenaNet sich ihrer Handlungen nicht bewusst ist, aber jetzt ging es meiner Meinung nach zu weit. Die Änderung ist etwas Negatives für jede Art von PvE und bestraft dich dafür, dich mehr anzustrengen, als andere. […]. Ich gebe zu, mich als Speedrunner betrifft die Änderung wohl mit am meisten, aber es wäre unehrlich und sinnlos zu behaupten, dass es deswegen “okay” wäre oder “nichts ändern” würde. Der Patch ist in jedem erdenklichen Sinne eine Verschlechterung.

Bei der Gameplay-Änderung geht es darum, dass Spieler bisher zur Vorbereitung auf einen Kampf viele Buffs gestapelt haben, um so gut vorbereitet in die Schlacht zu ziehen. Das hat man vor allem in den Fraktalen und Dungeons, aber auch im WvW oder vor Weltbossen getan.

Was wurde verändert? Der neue Patch brachte das jährliche Event “Fest der Vier Winde” zurück. Damit einher gingen aber auch einige Balance-Änderungen an den Klassen und eine allgemeine Gameplay-Änderung. Und letzteres ist für viele Spieler ein großes Problem.

In Guild Wars 2 wurde gestern ein neues Update veröffentlicht, das ein jährliches Event zurückgebracht hat. Allerdings brachten die Entwickler eine kleine Änderung am Gameplay, die jedoch viele Spieler wütend macht.

