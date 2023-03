GTA Online: DLC Releases in der Liste vom ersten bis neuesten

Alle DLCs für GTA Online in der Übersicht mit ihren Release-Daten und Inhalten. Kennt ihr sie alle? Und wann hat das nächsten DLC seinen Release?

Die Welt von GTA Online wird regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert. Das Team von Rockstar Games veröffentlicht dazu inzwischen mehrmals im Jahr Updates, die mal größer und mal kleiner ausfallen.

Seit dem Release von GTA Online im Jahr 2013 sind viele neue Inhalte dazugekommen. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle großen Erweiterungen, die für das Online-Spiel erschienen sind. Kleinere Updates, die nur Autos oder Rennen brachten, listen wir nicht extra auf. Für den Singleplayer von GTA 5 gibt es kein DLC, aber eine Mod, die das übernimmt.

Mit einem Klick auf die DLC-Namen in der Tabelle kommt ihr zu dem Punkt in unserem Artikel, der das DLC genauer beschreibt.

2023 – Alle DLCs und Inhalte

Winter-DLC 2023

Wann ist Release? Zum Winter-DLC in GTA Online gibt es bisher ebenfalls noch keine Infos. Wir rechnen aber fest mit einem Release.

Was steckt drin? Die Inhalte sind auch unbekannt.

Sommer-DLC 2023

Wann ist Release? Das Sommer-Update für 2023 bei GTA Online wurde bisher noch nicht angekündigt. Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren rechnen wir aber wieder mit einem Sommer-Update.

Was steckt drin? Die Inhalte sind noch unbekannt.

Los Santos Drug Wars: The Last Dose

Wann ist Release? 16. März 2023.

Was steckt drin? Bei “The Last Dose” handelt es sich um den zweiten Teil des “Los Santos Drug Wars”-DLCs. In 5 neuen Story-Missionen taucht ihr tiefer in die Geschichte des illegalen Drogenhandels von Los Santos ein. Ein Highlight für Story-Fans ist die Rückkehr von Dr. Isiah Friedlander, dem Therapeuten von Michael aus dem Story-Modus.

2022

Los Santos Drug Wars (Part 1)

Wann ist Release? Am 13. Dezember 2022.

Was steckt drin? Das Update bezieht sich vor allem auf die Drogenkriege in Los Santos und bringt dafür Spielzeuge wie ein fahrbares Drogenlabor. Dazu gibt es als neues Hauptquartier den Freakshop und 6 verrückte Story-Missionen.

Das neue Drogenlabor steht zur Verfügung, sobald die 6 Storymissionen abgeschlossen wurden.

Mit den neuen Inhalten erhalten Spieler die Möglichkeit, über den Drogenverkauf Geld zu verdienen. Natürlich gehören auch neue Fahrzeuge mit zum DLC. Für einige Spieler sind die Quality-of-Life-Verbesserungen, wie das Verstecken bestimmter Kontakte im Telefonbuch, sehr wichtig. Alle Inhalte zu Los Santos Drug Wars.

The Criminal Enterprises

Wann ist Release? 26. Juli 2022.

Was steckt drin? Das Criminal Enterprises-DLC dreht sich um die gängigsten Arten, wie man in Los Santos Geld verdient. Neue Missionen oder Funktionen gibt es für CEOs, Bikerpräsidenten, Nachtclub-Besitzer und Waffenschmuggler. Dazu gibt es einen Schwung neuer Autos und endlich die Möglichkeit, seine Aktivitäten wie CEO-Verkäufe in Privaten Lobbys, fern von Griefern, durchzuführen. Alle Inhalte von Criminal Enterprises.

Release auf PS5 & Xbox Series X|S

Wann ist Release? Am 15. März 2022.

Was steckt drin? GTA Online wurde als eigenständiges Spiel für PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Zu diesem Update gehört auch der Release von Hao’s Special Works, mit speziellen Tunings für ausgewählte Fahrzeuge. Alle Inhalte zum Next-Gen-Update für PS5 und Xbox Series X|S von GTA Online.

2021

The Contract

Wann ist Release? 15. Dezember 2021.

Was steckt drin? Für Story-Fans ist das DLC “The Contract” ein Highlight. Es bringt eine irre Geschichte mit Franklin, den ihr aus dem Singleplayer kennt, und dem berühmten Rapper und Produzenten Dr. Dre. Zu den neuen Inhalten gehören Agenturen, die ihr als Basis nutzen könnt. Die Story-Missionen können im Koop erledigt werden. Hinzu kommen typische DLC-Inhalte wie neue Autos, Kleidung und mehr. Alle Inhalte zu The Contract.

Los Santos Tuners

Wann ist Release? Am 20. Juli 2021.

Was steckt drin? Mit dem Tuners-Update wird erstmals das LC Car Meet freigeschaltet. Ein Ort, an dem ihr andere Spieler treffen und mit euren Karren protzen könnt. Hier findet ihr auch private Strecken und die Möglichkeit, getunte Autos zu testen, bevor ihr sie kauft. Als Eigentum könnt ihr Autowerkstätten kaufen und von dort aus Missionen starten. Alle Inhalte aus Los Santos Tuners.

2020

Cayo Perico Heist

Wann ist Release? Am 15. Dezember 2020.

Was steckt drin? Der neue Raubüberfall “The Cayo Perico Heist” ist das absolute Highlight dieses DLCs. Mit 1 bis 4 Leuten kann der neue Inhalt gespielt werden. Ihr raubt dort den Drogenbaron El Rubio auf seiner Insel aus. Die wichtigsten Inhalte des Updates sind:

Die Insel Cayo Perico

Das U-Boot “Kosatka” mit dem wohl coolsten Steuermann Pavel

Der neue, schnelle Helikopter Sparrow

und weitere Fahrzeuge wie der tauchende Pegassi Toreador

Selbst im Jahr 2023 gilt der Heist noch als eine der besten Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen. In unserem Solo-Guide für Cayo Perico zeigen wir euch, wie ihr alleine schnell Millionen verdient.

Los Santos Summer Special

Wann ist Release? Am 11. August 2020.

Was steckt drin? Mit dem Update finden 15 neue Fahrzeuge ihren Weg ins Spiel. Dazu 6 Koop-Missionen und neue Rennstrecken für die Formel-Klasse “Open Wheel”. Glücklich zeigt sich die Community über Verbesserungen wie ein Countdown im Casino, der anzeigt, wie lange man auf den nächsten Dreh am Glücksrad warten muss. Oder das bequeme Einlagern von persönlichen Fahrzeugen. Was im Sommer-Update aus 2020 steckt.

Open Wheel Rennen

Wann ist Release? Am 24. Februar 2020.

Was steckt drin? Das Update aktiviert die neuen Open-Wheel-Rennen. Das sind Wettrennen, für die eine neue Art von Autos ins Spiel eingeführt wurde, die Formel-1-Autos ähneln. Hier kommt es auf Boxenstops an und wie ihr eure Boosts richtig ladet und nutzt.

2019

The Diamond Casino Heist

Wann ist Release? Am 12. Dezember 2019.

Was steckt drin? Wie der Name schon verrät, dreht sich das DLC voll um den Raubüberfall im Casino. Hier könnt ihr zwischen drei Wegen wählen, wie ihr den Überfall gestaltet. Leise, laut oder verkleidet. Für alle Wege gibt es leicht unterschiedliche Vorbereitungsmissionen.

In unserem Guide für den Casino Heist zeigen wir euch, wie ihr dort viel Geld verdient.

The Diamond Casino Resort

Wann ist Release? Am 23. Juli 2019.

Was steckt drin? Bei diesem DLC dreht sich alles um das Casino, das ihr in der Nähe des Highways findet. Das Gebäude wurde nach jahrelangen Arbeiten endlich fertiggestellt und bietet viele Inhalte von einem Penthouse mit Garage und Dachterrasse, über Glücksspiel an Automaten oder bei Pferderennen bis hin zum bedeutenden Casino-Heist.

An einem Glücksrad habt ihr täglich die Chance, ein Auto zu gewinnen.

2018

Arena War

Wann ist Release? Am 11. Dezember 2018.

Was steckt drin? Der Fokus des DLCs liegt auf der Arena-Werkstatt, in der ihr eure Autos auf brutalste Weise mit Stacheln, Boosts und Rammen tunen könnt. In den Arenen kämpft ihr dann mit euren Karren gegen andere und versucht, als Letzter in der Fahrzeugschlacht noch fahren zu können. Ein weiterer Inhalt des Updates sind die RC-Bandito-Autos, mit denen ihr auch Zeitrennen aktivieren könnt.

After Hours

Wann ist Release? Am 24. Juli 2018.

Was steckt drin? Highlight des After-Hours-Updates sind die Nachtclubs, in denen ihr Geld verdienen könnt. Gleichzeitig könnt ihr den Nachtclub aber auch im eigentlichen Sinne nutzen und dort tanzen. Steigert doch Missionen den Ruf eures Clubs, um mehr Gäste anzulocken. Praktisch für CEOs ist, dass ihr eure Unternehmen von dort aus gemeinsam verwalten könnt. Dazu feierten beliebte Charaktere aus der Story von GTA ihr Comeback: Gay Tony und Lazlow.

2017

The Doomsday Heist

Wann ist Release? 12. Dezember 2017.

Was steckt drin? Mittelpunkt des Updates ist der Doomsday Heist, der in drei Akten abläuft. Die verrückte Story des Überfalls ist bei der Community sehr beliebt und gilt bei Veteranen als Pflicht-Inhalt, den man unbedingt mal gesehen haben muss.

Als Immobilien könnt ihr unterirdische Basen erwerben und dort schwere Fahrzeuge wie Panzer einlagern. Die Avenger ist ein fliegendes Hauptquartier, das ihr mit mehreren Spielern betreten und fliegen könnt.

Smugglers Run

Wann ist Release? Am 29. August 2017.

Was steckt drin? In Smugglers Run verlagert sich das Geschehen von GTA Online mehr in die Lüfte. Dienlich dazu sind die erwerbbaren Hangars, die als Zentrale für Missionen, Warenlager und auch Lagerort für eure Flieger genutzt werden. Mit den Hangars Geld zu verdienen funktioniert, indem man die Flieger für den Diebstahl der Ware nutzt und diese dann aus der eigenen Lagerhalle mit seinen Fliegern wieder exportiert. Einen Guide zu den Hangars in GTA Online findet ihr bei uns.

Gunrunning

Wann ist Release? Am 13. Juni 2017.

Was steckt drin? Zu den Highlights des Updates gehören die unterirdischen Bunker, von den aus ihr euren Waffenschmuggel koordinieren könnt. Hier betreibt ihr außerdem Forschungen, um vorhandene Waffen in die MK2-Variante aufzurüsten. Die Mobile Kommandozentrale gilt als “rollende Festung” und kann mit einem Schlafplatz, Werkstatt und Befehlsraum ausgestattet werden.

2016

Import/Export

Wann ist Release? Am 13. Dezember 2016.

Was steckt drin? Das DLC richtet sich an die CEOs, die ihre kriminellen Machenschaften erweitern wollen. Bei Import/Export geht es darum, teure Autos zu klauen, sie in der Werkstatt herzurichten und dann mit Gewinn zu verkaufen. Außerdem kommen Autos mit Boost ins Spiel. Mit dem Weiterverkauf von Autos sichert man sich in GTA Online mit wenig Aufwand viel Geld.

Bikers

Wann ist Release? Am 4. Oktober 2016.

Was steckt drin? Ein Bikers-DLC wurde von der Community schon lange gefordert und wurde dann endlich wahr. Hier könnt ihr zum Biker-Präsidenten mit eigenem Clubhaus werden und eine Truppe aus mehreren Bikern anführen. Zum Geldverdienen bieten die neuen Unternehmen wie Geldfälschereien, Kokslabore oder Hanfplantagen viele Möglichkeiten. Das passive Geldverdienen ist ein wichtiger Inhalt des Spiels.

In GTA 5 Online gibt’s jetzt endlich die riesige Garage, auf die ihr lange gewartet habt

Cunning Stunts

Wann ist Release? 12. Juli 2016.

Was steckt drin? Mit dem Cunning-Stunts-Update kamen die Stuntrennen zu GTA Online. Mit Drehungen, Sprüngen und Feuerwerk sind diese Rennen eine echte Abwechslung zu den “normalen” Straßenrennen. Dazu auch eine große Auswahl neuer Fahrzeuge, die man teilweise speziell in Rallye- oder Stunt-Optik tunen kann. Seit diesem Update gibt es auch die Premium-Rennen im Online-Modus, bei denen euch ein hoher Einsatz gut belohnen kann.

Further Adventures in Finance and Felony

Wann ist Release? Am 7. Juni 2016.

Was steckt drin? Das beliebte CEO-Feature aus GTA Online findet mit diesem DLC seinen Einzug ins Spiel. In den Büroräumen türmt sich das Geld, das ihr mit dem Verkauf von geklauten Waren verdient. Freunde und andere Mitspieler könnt ihr einstellen, damit sie euch bei der Arbeit unterstützen. Endlich gibt es in GTA Online eine Alternative zu Heists, die bis zu dem Zeitpunkt die beste Einkommensquelle waren.

2015

Executives and Other Criminals

Wann ist Release? Am 15. Dezember 2015.

Was steckt drin? Das System für VIPs und Bodyguards wird zum ersten Mal in GTA Online aktiviert. Auch die Super-Yachten, die ihr über Docktease kaufen könnt, sind Teil dieses Updates.

Lowriders

Wann ist Release? Am 20. Oktober 2015.

Was steckt drin? Zu dem Update gehören die namensgebenden Lowriders. Also Autos, die sich mit Druckluftsystemen höher- und tieferlegen lassen. Dazu kommt “Benny’s Original Motorworks”, wo ihr ausgewählte Karren mit Bodykits ausstatten könnt.

Alle Heists in GTA Online und wie viel Geld sie bringen

Heists

Wann ist Release? Am 10. März 2015.

Was steckt drin? Das Update kann man als “grundlegend” für die Zukunft von GTA Online bezeichnen. Mit diesem DLC kamen die schwierigen Koop-Heists ins Spiel, die Teilnehmer mit Belohnungen im sechs- bis siebenstelligen Bereich auszahlen. Gute Kommunikation und Spielverständnis ist für die Heists wichtig.