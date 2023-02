Ab jetzt könnt ihr in GTA Online die neue Garage am Eclipse Blvd kaufen, die viele Stellplätze bietet. Allerdings müsst ihr dafür auch tief in die Geldbörse greifen.

Was gibt es jetzt? Am 16. Februar 2023 startete eine neue Event-Woche in GTA Online, die neue Inhalte freischaltete. Darunter eine Garage, die für Autofans wohl ein Must-have wird.

Die Garage bietet 50 Stellplätze

Sie liegt recht zentral in Nord Los Santos (in der Nähe der Spielhallen-Location dort)

Sie kostet knapp unter 3 Millionen GTA-Dollar

Wir zeigen euch, wie ihr die Garage kaufen könnt, wie man sie anpassen kann und wie sie aussieht.

Garage mit 50 Stellplätzen kaufen am Eclipse Blvd

Wo kann man die Garage kaufen? Öffnet in einer Session von GTA Online euer Handy und ruft dort die “Internet”-App auf. Wählt im Menü “Dynasty8”. Bei der “Alle”-Übersicht findet ihr die „Modifizierte Garage“ schon ganz oben in der Auswahl, wenn ihr nach dem teuersten Preis sortiert.

Die Garage kostet 2.740.000 GTA-Dollar und bietet 50 Stellplätze. Sie sind unterteilt auf 10 Stellplätze pro Etage. Damit ist sie fast so groß wie die Garage des CEO-Büros, die euch 60 Stellplätze (20 pro Abschnitt) bringt.

Beim Kauf könnt ihr das Innenleben modifizieren. Die Stile “Makellos”, “Industriell” und “Luxuriös” stehen euch dabei zur Auswahl. Bei jedem Stil könnt ihr zwischen 12 Farben wählen.

Wo befindet sich die Garage? Ihr findet sie in West Vinewood. Neben einer Location für eine Spielhalle. Sie liegt damit recht zentral und ist gut zu erreichen. Von dort habt ihr nur wenige Kilometer bis zum Casino und anderen Locations.

Warum ist die Garage so wichtig?

Darum geht’s: In GTA Online wächst mit jedem DLC die Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge. Immer mehr Sportwagen, Motorräder und andere Vehikel kommen hinzu. Klar, dass man dafür dann auch mehr Platz braucht, wenn man seine alten Schätzchen nicht verkaufen will.

Schon lange forderten Spieler deshalb neue Garagen mit einer großen Zahl an Stellplätzen. Im Dezember 2022 wurde die große Garage geleakt und seit dem warteten Spieler sehnsüchtig darauf. Mit der neuen Garage geht der Wunsch einiger Spieler damit in Erfüllung.

Wie gefällt euch die neue Garage aus GTA Online? Ein Pflichtkauf mit guter Location und viel Platz oder hättet ihr euch einen noch viel größeren Standort gewünscht, um dort noch mehr Fahrzeuge unterzubringen?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.