GTA Online: Alle unveröffentlichten Autos aus dem Winter-Update und die riesige Garage

Das neue Update “Los Santos Drug Wars” wurde für GTA Online veröffentlicht. Doch nicht alle Autos sind direkt im Spiel. Wir zeigen euch die unveröffentlichten Autos des Updates und eine große Garage, die noch kommt.

Was sind das für Autos? Direkt zum Release von Los Santos Drug Wars am 13. Dezember veröffentlichte Rockstar Games 5 neue Autos. Darunter ein Wohnmobil, das schwer an Breaking Bad erinnert.

Doch wie man das schon von früheren Updates des Spiels kennt, werden in den nächsten Wochen nach und nach weitere Autos im “Drip Feed” hinzugefügt.

Dataminer konnten die unveröffentlichten Autos bereits im Code finden. Wir zeigen euch die Übersicht der Fahrzeuge, die bald in GTA Online aktiv werden.

Alle neuen Autos aus Los Santos Drug Wars – Leak

Was sind das für Autos? Die Auswahl reicht von Supersportwagen mit Elektro-Motor über leichte Sportwagen bis hin zu Klassikern. Doch auch ein Taxi wird in den nächsten Wochen veröffentlicht. Genauso wie ein neues Motorrad.

In folgendem Tweet von TezFunz2 könnt ihr die Bilder aus den Händler-Angeboten der neuen Autos sehen. So bekommt ihr schon mal einen Eindruck der Optik von den neuen Wagen.

Nachfolgend gehen wir auf alle einzelnen Wagen mit Preisen und Besonderheiten kurz ein.

Ocelot Virtue

Preis: 2.235.000 bis 2.980.000 GTA-Dollar

Händler: Legendary Motorsport

Was ist das für ein Auto? Bei dem Wagen handelt es sich um ein voll-elektrisches Hypercar. Laut Datamining muss man die “Letzte Dosis – BDKD” abschließen, um den Wagen zum günstigeren Preis kaufen zu können.

Toundra Panthere

Preis: 2.170.000 GTA-Dollar

Händler: Legendary Motorsport

Was ist das für ein Auto? Bei dem Wagen soll es sich um ein besonders leichtes Fahrzeug handeln. Durch die Gewichts-Einsparung soll die Beschleunigung richtig stark sein.

Classique Broadway

Preis: 925.000 GTA-Dollar

Händler: Legendary Motorsport

Was ist das für ein Auto? Hier handelt es sich um einen Klassiker, der vor allem mit seinen Kurven statt seiner Kurvenlage besticht. Für den Wagen gibt es auch eine Taxi-Lackierung.

Western Powersurge

Preis: 1.605.000 GTA-Dollar

Händler: Legendary Motorsport

Was ist das für ein Motorrad? Bei diesem Bike handelt es sich um ein Elektro-Motorrad. Erwartet also eine krasse Beschleunigung und dafür Einbußen beim Top-Speed.

Karin Boor

Preis: 1.280.000 GTA-Dollar

Händler: Southern San Andreas Super Autos

Was ist das für ein Auto? Auffällig ist die Mischung zwischen Coupe und Truck, die wohl viele Blicke auf sich ziehen wird. Abgesehen von der Optik ist der Boor aber wohl eher ein Standard-Auto.

Einen Blick auf den Trailer des neuen Updates mit seinen Inhalten findet ihr hier:

Willard Eudora

Preis: 1.250.000 GTA-Dollar

Händler: Southern San Andreas Super Autos

Was ist das für ein Auto? Ein weiterer Wagen, mit dem ihr eure Sammlung der Klassiker in euren Garagen aufstocken könnt.

Karin Hotring Everon

Preis: 1.342.000 bis 1.790.000 GTA-Dollar

Händler: Southern San Andreas Super Autos

Was ist das für ein Auto? Dabei handelt es sich um einen hochgezüchteten Sportwagen, der für Hotrings gemacht ist. Mit Überrollkäfig ausgestattet ist das Ziel offenbar die Rennstrecke. Den günstigeren Preis gibt es laut Datamining, wenn man in 20 Rennen der San Andreas Super Sport Series in den Top 3 landet.

Weeny Issi Rally

Preis: 1.835.000 GTA-Dollar

Händler: Southern San Andreas Super Autos

Was ist das für ein Auto? Hier handelt es sich um eine Sportversion des modernen Mini-Cooper.

Declasse Tahoma Coupe

Preis: 1.500.000 GTA-Dollar (oder ihr holt ihn als Geschenk in GTA Online ab)

Händler: Southern San Andreas Super Autos

Was ist das für ein Auto? Mit dem Retro-Mafia-Wagen könnt ihr eure Geschäfte auf den Straßen von Los Santos mit Stil abwickeln.

Taxi

Preis: 187.500 bis 650.000 GTA-Dollar

Händler: Warstock Cache and Carry

Was ist das für ein Auto? Nach dem Kauf dieses Autos könnt ihr bei Downtown Cab Co. eure Arbeit als Taxifahrer starten. Das ist einer der kommenden Inhalte aus dem Drug-Wars-Update.

Neue Garage mit 50 Plätzen

Was ist das? Rockstar Games sprach in der Ankündigung des Updates davon, dass eine neue Garage erscheinen wird, die den bisher meisten Platz für Fahrzeuge bieten soll.

Die Details zu der Garage gibt es von den Dataminern. TezFunz2 zeigt auf Twitter, dass das Gebäude beim Eclipse Blvd zu finden ist und auf 5 Ebenen Platz für insgesamt 50 Fahrzeuge bietet.

So viel Platz für Fahrzeuge hat seinen Preis. 2.740.000 GTA-Dollar müsst ihr auf den Tisch legen, damit euch die Schlüssel zu der Bude übergeben werden.

Habt ihr einen Favoriten bei den neuen Autos, die im Drug-Wars-Update noch erscheinen sollen?