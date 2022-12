GTA Online: Alle 5 neuen Autos aus dem Update Los Santos Drug Wars

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Der Wagen erinnert an das Wohnmobil, das ihr aus der Serie Breaking Bad kennt. Wer sich sein Geld sparen will, der kann auch sein Glück beim Casino versuchen. Denn der Journey II steht aktuell als Podiumsfahrzeug im Casino bereit.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht die Karren, die ihr jetzt schon kaufen könnt. Dazu die Kauf-Locations und auch, was sie besonders macht.

Was sind das für Autos? Zu jedem neuen Update in GTA Online gehören in der Regel auch neue Fahrzeuge. Von den letzten Updates kennt man es so, dass es zum Release bereits eine Auswahl neuer Fahrzeuge direkt zu kaufen gibt. Über die nächsten Wochen kommen dann im “Drip-Feed”-Verfahren nach und nach weitere dazu.

