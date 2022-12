GTA Online schenkt euch im Dezember ein Auto und bestätigt Winter-Update

Die Heist-Challenge in GTA Online ist geschafft: Nun können sich Spieler über ein Gratis-Auto als Belohnung freuen.

Das war die Challenge: In GTA Online lief zuletzt die Heist-Challenge 2022, die der Community eine große Herausforderung stellen sollte: Eine Billion GTA-Dollar sollten die Spieler in Raubzügen einsacken, und das innerhalb von nur sieben Tagen.

Das war ein ordentlicher Brocken und die doppelte Menge von dem, was die Community 2020 zur Heist-Challenge einsammelte. Da sackten die Spieler bereits eine Billion GTA-Dollar ein und schalteten ein Auto-Geschenk frei – obwohl „nur“ 100 Milliarden verlangt waren.

Doch auch in diesem Jahr erreichte die Community das Ziel und schloss die Challenge erfolgreich ab. Dabei haben die Spieler das Ziel nicht nur abgeschlossen, sondern mit 4 Billionen GTA-Dollar meilenweit hinter sich gelassen, berichtet Rockstar.

Dadurch gibt es nun ein weiteres Gratis-Auto für die Spieler.

Winter-Update in GTA-Online bringt Gratis-Auto und Verbesserungen

Was ist das Gratis-Auto? Es handelt sich dabei um den „retro-styled Declasse Tahoma Coupe“.

Den sollen alle Spieler in GTA Online für eine begrenzte Zeit später in diesem Monat abholen können. Einen genauen Zeitraum gab Rockstar allerdings noch nicht an.

Den retro-styled Declasse Tahoma Coupe bekommen Spieler geschenkt

Was steckt im Winter-Update?

Neben dem Wagen kündigte Rockstar auch erste Details für das große Winter-Update für GTA Online an.

Das soll verschiedene Verbesserungen und Inhalte bringen. Unter anderem sollen die PS5 und Xbox Series X Reflexionen mit Raytracing auf vielen Oberflächen bekommen – es ändert sich also etwas an der Optik.

Dazu kommen folgende Punkte:

Schnellerer Zugriff auf eure Lieblings-iFruit-Kontakte, indem ihr anpassen könnt, welche Kontakte ihr im Interaktions-Menü anzeigen oder verbergen wollt.

Ihr könnt den Benefactor Terrorbyte nutzen, um Business-Sell-Missionen in allen Sessions-Typen zu starten

Ihr könnt Agathas Casino-Story-Missionen alleine angehen – vorher brauchte man mindestens 2 Spieler

Neue Fahrzeug-Käufe sollen schneller in der Garage auftauchen

Bestimmte angepasste, bewaffnete Fahrzeuge können in Rennen verwendet werden, „wo sie geeignet sind“, so Rockstar.

Fahrräder können aus eurer Garage über den Mechaniker angefordert werden.

Dazu kommen noch weitere Änderungen, wie etwa eine Anpassung der Shark-Cards. Der Wert aller Shark Cards wird um 20 – 25 % erhöht, wenn sie in GTA Online oder in einem Store der jeweiligen Plattform gekauft werden.

Zudem sollen weitere Inhalte kommen, wie neue Fahrzeuge, Welt-Events und Kontakt-Missionen. Was genau da ansteht, ist allerdings noch unbekannt.

Wann kommt das Update? Das genaue Datum ist noch offen, aber es wird „später in diesem Monat“, also noch im Dezember für GTA Online erscheinen. Aber das ist nur der erste Teil des Updates. Wie Rockstar Games auf Twitter ankündigte, ist es der erste von mehreren Teilen des Updates. Ob es zwei oder noch mehr werden ist unklar.

Habt ihr an der Heist-Challenge aktiv teilgenommen und ein paar Raubzüge abgeschlossen? Und was haltet ihr von dem neuen Auto? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ihr sucht eine gute Alternative? Dann schaut hier vorbei: Wir zeigen euch die schnellsten Autos 2022 in GTA Online.