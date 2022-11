GTA Online startet irre Heist-Challenge mit geheimnisvollem Geschenk

In GTA Online ist die Heist-Challenge für 2022 gestartet. Wir zeigen euch, was das Ziel ist, warum sich das lohnt und wie viel Geld ihr gerade in Heists verdienen könnt.

Was ist das für eine Challenge? In den letzten Wochen starteten in GTA Online verschiedenste Boni, die sich um die Raubüberfälle drehten. Überall gab es viel Geld und Belohnungen für euch. Bis vor kurzem sogar die wertvolle Panther-Statue garantiert beim Cayo-Perico-Heist.

Jetzt mündet das Heist-Event in einer riesigen Herausforderung. Wie schwierig das ist und was dahintersteckt, erklären wir euch hier. Dazu zeigen wir euch, in welchen Heists ihr gerade mehr Geld verdient.

Die Heist-Challenge 2022

Das ist die Aufgabe: Im Jahr 2020 gab es bereits eine ähnliche Heist-Challenge. In 7 Tagen solltet ihr 100 Milliarden GTA-Dollar in Heists verdienen. Als Belohnung gab es dann kurze Zeit später für jeden Teilnehmer ein Auto geschenkt. Die Community schaffte es sogar 1 Billion GTA-Dollar zu sammeln.

Jetzt, 2022, will das Team nochmal mehr von euch. Um genau zu sein: Das Doppelte! 2 Billionen GTA-Dollar sollt ihr in Heists verdienen und habt dafür wieder eine Woche Zeit. Dabei handelt es sich um ein Community-Ziel, auf das alle Teilnehmer online einzahlen.

Was ist die Belohnung? Das ist noch nicht klar. Rockstar Games erklärt, dass man beim Erreichen des Ziels eine „Spezial-Belohnung“ freischaltet, die dann später in diesem Jahr veröffentlicht wird. Im Dezember 2020 war das die Belohnung für die Heist-Challenge.

Wie lange hat man Zeit? Bis zum 30. November habt ihr Zeit, euren Teil zu dem Community-Ziel beizutragen. Es ist egal, welchen Heist ihr spielt. Seid ihr aufs Geld aus, dann schaut euch unsere Übersicht zu allen Heists und ihren Geld-Belohnungen an. Doch bedenkt, dass es gerade Heist-Boni gibt, die bei bestimmten Überfällen doppeltes Geld ausspucken. Die Übersicht zeigen wir euch im nächsten Abschnitt.

Alle Heists in GTA Online und wie viel Geld sie bringen

Alle aktiven Heist-Boni in GTA Online

Hier gibt’s gerade mehr Geld:

Der Pacific Standard Job gibt doppelte GTA-Dollar und RP als Belohnung Für den Abschluss des Finales gibt es ein T-Shirt geschenkt

Alle Vorbereitungsmissionen der klassischen Heists geben doppelte GTA-Dollar und RP

Alle Vorbereitungsmissionen für den Doomsday-Heist geben 1,5-mal so viel GTA-Dollar und RP

Durch die Geld-Boni werden die älteren Heists für euch vielleicht attraktiver und locken, sie noch einmal abzuschließen. Solltet ihr doch lieber beim Raub von El Rubio bleiben wollen, dann nutzt unseren Solo-Guide für den Cayo-Perico-Heist. Damit sichert ihr euch schnelle Millionen.

Habt euch schon überlegt, mit welchen Heists ihr bei der Challenge mitmachen wollt?