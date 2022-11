In GTA Online lohnt sich der Heist Cayo Perico gerade richtig für euch

In Cayo Perico wartet gerade eine ordentliche Ladung Geld auf euch. Warum sich der Heist in GTA Online jetzt so lohnt und was euch Dienstag erwartet, seht ihr hier.

Was hat sich bei Cayo Perico geändert? Der Heist auf der Insel des Drogenbarons El Rubio war in den letzten Monaten schon beliebt. Mit schnellen Runs kann man sich dort GTA-Dollar in Millionenhöhe einsacken. Das lukrative Geschäft wurde jetzt, mit dem Start der neuen Bonus-Woche am 17. November, nochmal gestärkt.

Die begehrte Panther-Statue steht jetzt für kurze Zeit für euch zum Abholen bereit. Und in wenigen Tagen plant Rockstar Games eine große Community Challenge.

Boni bei Cayo Perico jetzt aktiv

Welche Boni gibt es? Rund um den Cayo-Perico-Heist wurden ein paar Boni von Rockstar Games aktiviert.

Ihr bezahlt nur die Hälfte an Ausrüstungskosten

Ihr habt bis zum 21. November die Chance, einmal die seltene Pantherstatue zu erbeuten

Mitglieder von GTA+ finden die Patherstatue bis zum 12. Dezember garantiert wöchentlich

Die Cayo-Perico-Serie (Spielmodus) bringt doppelte Belohnungen

Schnappt euch die Statue jetzt!

Was bringt die Statue? Die Panther-Statue ist der wertvollste Schatz, den ihr auf Cayo Perico stehlen könnt. Der Einzelwert beträgt auf normaler Schwierigkeit 1,9 Millionen GTA-Dollar. Auf dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“ bekommt ihr dafür 2,09 Millionen GTA-Dollar. Der Diebstahl lohnt sich also richtig für euch.

Bedenkt, dass ihr die Statue nur garantiert beim ersten Cayo-Perico-Heist bekommt, den ihr in dieser Eventwoche spielt. Danach gibt es wieder die üblichen Belohnungen.

Was passiert am Dienstag?

Das sagt Rockstar Games: Im Blogpost schreiben die Entwickler „… schaut am Dienstag, dem 22. November wieder vorbei, wenn das Heist-Event mit einer hochkarätigen Community-Herausforderung seinen Höhepunkt erreicht.“

In den letzten Wochen drehte sich bereits alles um die verschiedenen Heists in GTA Online. Die schütten euch mehr Geld aus und kosten weniger bei den Vorbereitungen.

Spieler vermuten bei der Herausforderung etwas Ähnliches wie das, was wir vor 2 Jahren hatten. Rockstar stellte der Community im Jahr 2020 die Herausforderung, 100 Milliarden GTA-Dollar zu klauen. Als Belohnung stellte das Team dann eine kostenlose Farhrzeug-Überraschung in Aussicht.

Kurz darauf konnte man sich dann in GTA Online kostenlos den Brioso 300 abholen – quasi DAS Heist-Fahrzeug. Gut möglich also, dass es sich bei diesem Event um eine ähnliche Challenge handeln wird, bei der ihr ein cooles Fahrzeug freischalten könnt.