GTA Online startet heute sein 6-€-Abo und ihr habt da überhaupt keinen Bock drauf

In GTA Online könnt ihr ab heute das „GTA+“-Abo kaufen. Das bringt euch bestimmte Boni im Spiel. Wir haben euch in einer Umfrage gefragt, ob ihr euch das Abo kaufen wollt und eure Meinung ist klar.

Was ist das für ein Abo? Der Service, den ihr kaufen könnt, nennt sich „GTA+“ und ist auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X|S verfügbar. Ab heute, dem 29. März, könnt ihr das Abo in den entsprechenden Stores kaufen. Es kostet 6 € pro Monat und ist jederzeit kündbar.

Nehmt ihr den Service in Anspruch, erhaltet ihr dafür exklusive Vorteile. Doch die Ankündigung kam in der Community eher kontrovers an. Wir zeigen euch, wie das Feedback aussieht.

Das ist eure Meinung zu GTA+

Was ist GTA+ nochmal? Ihr bezahlt knapp 6 € im Monat und erhaltet dadurch GTA-Dollar, exklusive Boni und einige Inhalte früher als die anderen Spieler. Dazu zählt:

500.000 GTA-Dollar aufs Maze-Bank-Konto

Ihr könnt die Autowerkstatt La Mesa kostenlos via Maze Bank Forclosures erwerben

Der Mitgliedsbeitrag beim LS Car Meet entfällt. Ihr erhaltet dann eine Gutschrift in Höhe von 50.000 GTA-Dollar

Yachtbesitzer erhalten kostenlos ein Upgrade auf die Aquarius Superyacht

Gussét-Frog-T-Shirt und das Broker-Prolaps-Basketballtrikot sowie -shorts werden eurer Garderobe hinzugefügt

Dreifach GTA$ und RP bei HSW-Rennen

Ihr erhaltet mit GTA+ spezielle Angebote auf die CashCards für GTA Online und weitere Vorteile

Alle Inhalte von GTA+ im März/April bei GTA Online

Wir haben euch gefragt: In einer Umfrage wollten wir von euch wissen, wie ihr zum Bezahlservice GTA+ steht. Wir fragten, ob ihr das „GTA+“-Abo nutzen werdet und gaben euch die Wahl mit „Ja“, „Nein“ oder „Unsicher“ zu antworten. Jeder Teilnehmer hatte dabei eine Antwortmöglichkeit. Am 29. März um 10:56 Uhr nahmen 2.477 Leute an der Umfrage teil und stimmten so ab:

2.296 von euch sagen „Nein“, das sind etwa 93 %

113 von euch sind sich „unsicher“, das entspricht etwa 5 %

68 von euch werden das „GTA+“-Abo nutzen, das sind etwa 3 %

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Das sagt ihr zum Abo – Stimmen aus der MeinMMO-Community

In den Kommentaren bei uns auf MeinMMO zeigt ihr, wie euch das Abonnement gefällt.

Kuba schreibt: „Ja mein Gott, das ist Marketing. Man schaut halt, wie weit man gehen kann, rein „prophylaktisch“, ob es geht, bezüglich zukünftiger Preispolitik. Aus marketingtechnischer Sicht tiptop, aus Kundensicht … seit ihr bdeppert. Aber ich bin vielleicht nicht das Zielpublikum. Mal gucken, wie es wird. Für mich bleibt es ein geniales und bombastisches SP-Game.“

Ricky schreibt: „Da kann das Ganze noch so kritisiert werden. Am Ende sind nicht wir, die Leute die sich mit Gaming beschäftigen, die Zielgruppe, sondern die Leute, die sich mal abends nach der Arbeit entspannt vor die Konsole hocken und zocken wollen. Das haben auch die ganzen Publisher mitbekommen und deswegen wird immer nur gefaselt, denn das bekommen nur wir mit. Am Ende wird sich ja doch das nächste FIFA gekauft, weil die Leute keine Ahnung von der Gamingbranche haben und die Kritik gar nicht bemerken. Aber hey, man kann sehen, was in Lootboxen drin ist! Und so wird es überall kommen. Ich prophezeie es.“

Nico sagt zu den Inhalten „Das lohnt sich ja mal gar nicht“ und Mustafa Koc meint „Hoffen wir mal, dass das scheitert.“

Ab heute könnt ihr im Store von PlayStation und Microsoft die jeweiligen Abos kaufen, wenn ihr wollt. Wir sind gespannt, ob sich nach dem Feedback der Spieler die Inhalte bis zum nächsten Monat deutlich verbessern, oder wie Rockstar Games mit dem Service in Zukunft umgehen wird. Seid ihr generell dagegen, monatlich für GTA Online zu bezahlen oder würdet ihr das schon tun, wenn die Inhalte stimmen?

GTA Online nerft seine Griefer-Fahrzeuge und eins steht bei Spielern ganz oben auf der Wunschliste.