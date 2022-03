Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In seinem Reaction-Video zu der Ankündigung äußerte TheProfessional außerdem seinen Frust darüber, dass Rockstar in der Vergangenheit schon viele „schleichende und gierige Taktiken“ eingesetzt hat, für die andere Firmen hart kritisiert wurden.

Everyone: GTA 6 trailer or something red dead related Rockstar: pic.twitter.com/mg194EUj4m

Die Nachricht über ein weiteres Monetarisierungsmodell für GTA Online kam in großen Teilen der Community entsprechend nicht gut an. Auf reddit, Twitter und YouTube haben viele Fans und auch bekannte Content Creator von GTA ihrem Ärger Luft gemacht. Teilweise als Kommentare, aber auch in Form von bissigen Memes.

Diesen Abo-Service kündigte GTA Online an: In einem langen Blog-Post hat Rockstar Games eine neue Abo-Mitgliedschaft für GTA Online angekündigt. Es ist das erste Abo-Modell für das 9 Jahre alte Spiel.

GTA Online hat am 25. März einen Abo-Service angekündigt, für den die zahlenden Spieler gewisse Vorteile und Boni erhalten werden. Die Nachricht erntete in großen Teilen der Community harsche Kritik.

