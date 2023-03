GTA Online bringt nächste Woche Teil 2 des Drug-Wars-DLC – Stellt bekannten Charakter aus der Story in den Fokus

Der zweite Teil von „Los Santos Drug Wars“ für GTA Online hat ein Release-Datum. Wir zeigen euch, was ihr erwarten könnt.

GTA Online erhielt im Dezember 2022 das große Winter-Update namens „Los Santos Drug Wars“. Mit dabei waren einige Story-Missionen, den MTL Brickade, in dem ihr ein Drogenlabor einbauen könnt, sowie den Freakshop. Ein neues Gebäude unter dem Los Santos Highway inklusive Waffenwerkstatt und Tuning-Garage.

Am heutigen 09. März gab Rockstar Games das Release-Datum sowie einige Inhalte des zweiten Teils des „Drug Wars“-DLCs bekannt.

Wann erscheint das DLC? Der zweite Teil des Drug-Wars-DLCs kommt am kommenden Donnerstag, dem 16. März 2023 und wird den Namen „Los Santos Drug Wars: The Last Dose“ tragen.

Der DLC wird für alle GTA-Online-Spieler kostenlos spielbar sein und für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen.

Den Trailer zu “Los Santos Drug Wars: The Last Dose” binden wir euch hier ein:

Welche neuen Inhalte wird es geben? Los Santos Drug Wars: The Last Dose kommt mit 5 neuen Story-Missionen, in der die Verbindung zwischen dem illegalen Drogenhandel von Los Santos und der Pharmaindustrie aufgedeckt werden.

Mit dabei ist der aus der Story von GTA V bekannte Psychiater Dr. Isiah Friedlander, der den Protagonisten Michael De Santa behandelt. Laut Rockstar Games soll Dr. Friedlander zurückkehren, um in dem Finale der „Drug Wars“-Geschichte Chaos zu stiften. Allerdings stirbt Dr. Friedlander im Verlauf der Story von GTA V.

Dieser wird entweder vom Spieler selbst in der Rolle von Michael de Santa ermordet, um die Privatsphäre des Protagonisten zu schützen, oder man erfährt von Friedlanders Tod durch eine TV-Sendung, wenn man sich dafür entschieden hat, den Psychiater zu verschonen.

Wenn ihr vor dem Start von Los Santos Drug Wars: The Last Dose in GTA Online nochmal euren Kontostand aufbessern wollt, zeigen wir euch 13 Wege, um 2023 schnell Geld zu verdienen.