GTA Online verschenkt eine coole Waffe und belohnt euch jetzt mehr fürs Taxifahren

In GTA Online ist eine neue Bonuswoche gestartet und die macht Taxifahrten jetzt noch etwas interessanter. Wir zeigen euch, was euch jetzt erwartet.

Was ist neu bei GTA Online? Am Donnerstag startete die neue Bonuswoche und bringt euch dreifache Belohnungen in “Bis der Tod uns scheidet”, dazu eine kostenlose Waffe, neue Kleidung und mehr. Auch die neue Aktivität des Taxifahrens ist jetzt lohnenswerter.

In der Übersicht zeigen wir euch alles, was ihr zur aktuellen Bonuswoche wissen müsst. So verpasst ihr keinen Bonus.

Waffengeschenk jetzt sichern

Welche Waffe ist das? Bei dem Waffengeschenk handelt es sich um die “Gusenberg-Bleispritze”. Der klassischen Maschinenpistole, die ihr aus alten Gangsterfilmen kennt. Im Spiel ist sie schon seit vielen Jahren verfügbar, wird euch jetzt aber für kurze Zeit geschenkt.

Die Gusenberg-Bleispritze

Wie kriegt man das Geschenk? Die Gusenberg-Bleispritze gibt es gerade kostenlos bei Ammu-Nation. Wer will, kann sich das Geschenk auch beim neuen Gun-Van abholen. Alle Locations des Waffentransporters in GTA Online zeigen wir euch auf der Map.

Waffen-Transporter-Inhalte: Wenn ihr dann schon beim Waffentransporter seid, könnt ihr von folgendem Angebot profitieren:

Gusenberg-Bleispritze (in dieser Woche kostenlos)

Präzisionspistole

abgesägte Schrotflinte

Railgun

Witwenmacher (35 % Rabatt mit GTA+)

Kompakter Granatwerfer (30 % Rabatt)

Molotowcocktails, Haftbomben, Rohrbomben

Messer (Inklusive Trippy-Messerdesign mit GTA+), Baseballschläger (Inklusive Trippy-Messerdesign mit GTA+)

Generell erwarten euch beim Gun Van 10 % Rabatt auf Waffen, 15 % Rabatt auf Wurfwaffen und 20 % Rabatt auf Panzerung. Für Mitglieder von GTA+ werden die Rabatte verdoppelt.

Jetzt Taxi-Skin verdienen

Was ist das? In GTA Online steht jetzt das Muscle-Car “Classique Broadway” zum Kauf bei Legendary Motorsport bereit.

Wenn ihr 50 erfolgreiche Taxifahrten abschließt, dann erhaltet ihr das “Downtown Cab Co.”-Design für den Classique Broadway. Damit kommt ein wohliges Oldschool-Feeling mit dem Taxi auf. Auch wenn sich die Bezahlung bei Taxifahrten nicht wirklich lohnt, ist der Skin in der Community sehr begehrt.

Weitere Boni zum Valentinstag

Für das Einloggen in GTA Online erhaltet ihr jetzt einen Valentinstags-Blazer und den Herzschmerz-Anhänger. So könnt ihr euer Date-Outfit dem “Feiertag” anpassen.

Wer sich den Classique Broadway bis zum 15. Februar kauft, erhält kostenlos das Design “Los Santos Lovers” dazu. Die Freischaltung des Designs kann bis zum 24. Februar dauern.

In den Spielmodi “Bis der Tod uns scheidet” und “Vor die Schrotflinte gelaufen” erhaltet ihr dreifache Geld- und RP-Belohnungen.

Für Telefonzellen-Attentate gibt es 1,5x GTA-Dollar und RP.

Autos im Angebot:

35 % Rabatt – Albany Roosevelt Valor (Klassiker)

35 % Rabatt – Vapid Peyote Gasser (Muscle-Car)

25 % Rabatt – Överflöd Entity MT (Supersportwagen)

Neue Kleidung gibt es von Binco, Suburban und Ponsonboys. Darunter Jeansjacken, Trucker-Caps, Leinenschuhe und Designer-Jeans.

Beim Diamond-Casino-Heist erwarten euch in der Event-Woche nun Diamanten. Wie viel Geld jeder Heist in GTA Online bringt, zeigen wir euch auf MeinMMO.