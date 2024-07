„Sagt der Typ, der um 0 Uhr auf Twitch rumsitzt“ – Gronkh hat die perfekte Antwort auf einen fiesen Kommentar

In einem seiner letzten Streams auf Twitch wird Gronkh vorgeworfen, er solle doch mal rausgehen und eine Frau kennenlernen. Der Streamer nimmt diese Situation jedoch recht locker und antwortet gelassen auf den Kommentar.

Wer ist Gronkh? Erik „Gronkh“ Range (46) ist zweifelsohne eine der prägenden Persönlichkeiten der deutschen Gaming- und Streaming-Szene. Bekannt für seine Let’s-Play-Videos und unterhaltsamen Streams, lockt er regelmäßig zahlreiche Zuschauer an.

Als Urgestein der deutschen Content-Creator-Szene hatte er seinen Durchbruch mit Minecraft-Let’s-Plays. In einem Zeitraum von über 3 Jahren wurden 1.278 Episoden veröffentlicht, die eine Gesamtdauer von mehr als 21.000 Spielminuten erreichen.

Am 7. Juli 2024 veröffentlichte Gronkh ein TikTok-Video, in dem er einen Ausschnitt aus seinem Stream vom 23. Juni 2024 zeigt. In diesem Stream sorgt ein Zuschauer mit unangemessenen Kommentaren für Aufsehen.

Solche Situationen sind keine Seltenheit, da Streamer immer wieder mit Kritik konfrontiert werden – ob gerechtfertigt oder nicht, sei dahingestellt. Auch Gronkh musste im Laufe seiner Karriere bereits alle möglichen Vorwürfe und Beleidigungen über sich ergehen lassen. In diesem speziellen Fall beweist er jedoch erneut seine Souveränität und Ruhe.

„Geh raus, lern mal ne Frau kennen.“

Welche Kritik bekommt der Streamer? Während Gronkh gerade streamt, taucht ein Zuschauer im Chat auf, der scheinbar nicht gerade ein Fan von ihm ist. „Ich verstehe echt nicht, wie erwachsene Menschen Geld in Spiele wie Clash of Clans investieren“, schreibt der Zuschauer.

Der Zuschauer begnügt sich nicht damit und setzt seine Angriffe fort: „Geh raus, lern mal ne Frau kennen.“

Ob der Zuschauer Gronkh mit einem anderen Streamer verwechselt hat? Schließlich ist Gronkh weder für Inhalte zu Clash of Clans bekannt, noch sollte seine langjährige öffentliche Beziehung mit der Streamerin xPandorya unbekannt sein.

Gronkh betont, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun habe

Was antwortet Gronkh auf diese Nachricht? Trotz der Provokation bleibt Gronkh bemerkenswert ruhig und antwortet mit einer Mischung aus Humor und Gelassenheit: „Das sagt der Typ, der um 0 Uhr, am Sonntagabend, hier auf Twitch rumsitzt.“

Er führt weiter aus, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun habe. Gronkh sagt weiter, dass auch Ehefrauen, Ehemänner und Kinder solche Spiele spielen würden, und das habe nichts mit irgendeinem Status zu tun, wie sie auf das andere oder eigene Geschlecht wirken würden. „Das ist kein Ausschlusskriterium“, betont er.

Der Streamer geht noch weiter auf den Kommentar ein und sagt dem Zuschauer: „Du musst dich selber auch nicht erhöhen, weil du glaubst, es könnte dich nicht treffen.“ Er mahnt den Zuschauer, sich nicht selbst auf ein Podest zu stellen und nicht auf andere herabzublicken.

Gronkh schließt das Thema mit den Worten ab: „Das ist völlig unnötig.“

„Fair, ehrlich, aber strickt!“, schreibt eine Nutzerin

Wie reagiert die Community? Die Reaktion der Community lässt nicht lange auf sich warten. Viele Zuschauer loben Gronkh für seine ruhige und reflektierte Art, mit Kritik umzugehen.

Chantall-Rasine schreibt: „Ich liebe es einfach, wie Gronkh mit solchen Kommentaren umgeht: fair, ehrlich, aber strickt!“

tacticalleehong schreibt: „Gronkh hat kurz mal Gute-Nacht-Küsschen gegeben und zugedeckt. Gute Nacht.“

ManuAkk schreibt: „Gronkh ist der sympathischste Mensch, den ich kenne!“

larrythenoodle schreibt: „Und zudem gibt jeder sein hart verdientes Geld für das aus, was er/sie für richtig hält. Vor allem dann, wenn es für ein Hobby ist, was denjenigen von der Arbeit und vom Alltag runterbringt.“

Bjoern Gerlach schreibt: „Sehr schön, wenn jemand mit Reichweite mal n bisschen gesunden Menschenverstand ablässt“

