Ein Spieler in Palworld hat so viel Glück, dass er es kaum glauben kann: „Leute, ist das selten?“

In Palworld ein Lucky Pal zu finden ist schon selten, doch gleich zwei auf einmal anzutreffen ist den wenigsten passiert. Ein Spieler zeigt nun seinen Fund und erntet damit nicht nur Glückwünsche.

Was hat der Spieler gefunden? Der Reddit-Nutzer Atomidanlcul teilte in seinem Beitrag ein Bild, auf dem er seinen wirklich seltenen Fund zeigt. Auf dem Bild zu sehen sind gleich mehrere Pals: Eine Gruppe von Swees und Sweepas sowie zwei Dumuds. Das Besondere: Zwei der Swees sind Lucky , also besonders selten und stärker als ein gewöhnliches Pal.

Dass er seinen seltenen Fund auf Reddit zeigt, sorgt nicht nur für Komplimente, der mit einem vermutlich sarkastischen, „Leute, ist das selten?“ im Titel des Bildes lockt.

Die Community glaubt, der Nutzer hätte geschummelt

Warum glauben die andern Nutzer, dass geschummelt wurde? Für die Spieler wirkt es auffällig, dass alle Pals auf dem Bild zweimal vorkommen. In den Palworld-Einstellungen gibt es die Option, die Spawn-Rate der Pals zu erhöhen.

Nun steht der Spieler im Verdacht, dass der nur durch die Erhöhung der Spawn-Rate zu dem seltenen „Lucky Pal“-Fund gekommen ist. Unter dem Beitrag auf Reddit häufen sich die Kommentare.

Kougeru-Sama behauptet: „Nein. Offensichtlich hast du die Spawnraten auf das Doppelte erhöht, also gibt es jedes Mal, wenn es ein Lucky gibt, zwei. Ich habe eine Weile lang doppelte Raten ausprobiert und jedes Mal, wenn ich einen Lucky Pal sah, gab es zwei von ihnen.“

Unter dem Beitrag gibt es aber auch mehrere Nutzer, die dagegen halten, darunter der Ersteller des Posts, der behauptet, die Spawn-Rate auf 2x zu stellen, würde keine Lucky Pals erzeugen. Ob er das überhaupt getan hat, gibt er allerdings nicht zu.

Bekommt er auch Glückwünsche? Ja, viele Spieler, die selbst hunderte Stunden im Spiel haben, haben das ganze nur selten oder überhaupt noch nie erlebt.

Known_Statistician59 beschreibt seine seltenste Begegnung: „Wow, das ist ein cooler Schnappschuss! In über 300 Stunden hatte ich nur einmal das Glück, dass zwei Lucky Pals gleichzeitig gespawnt sind. Sie waren zwar nicht das selbe Pal, aber nebeneinander. Das erste war ein Lamball. Nachdem ich es gefangen hatte, dachte ich: »Hm, der Sound spielt immer noch? Seltsam.« Ein riesiger Eikthyrhirsch direkt hinter mir lol.“

Auch Aurora-Alley findet: „Ja, zwei an einem Ort ist extrem selten, herzlichen Glückwunsch! Das habe ich noch nie gesehen.“

Memelordo_OwO äußert einen Verdacht: „Lustigerweise ist entweder mein Glück in die Höhe geschossen oder sie haben einige Änderungen an den glänzenden Spawns vorgenommen. Früher bin ich nur ab und zu auf einen gestoßen. Neulich habe ich jedoch innerhalb von 5 Minuten 3 glänzende gefunden, 2 (Cattiva und Lamball) direkt neben dem Wumpo Botan auf der Startinsel zur gleichen Zeit. Der andere auf derselben Insel auf meinem Weg zur Basis.“

Der Spieler ist nicht der einzige, der von viel Glück in Palworld berichtete: Erst kürzlich ist einem Spieler aus Versehen ein Wurf geglückt, der in etwa so selten ist, wie zwei Lucky Pals zu finden.