Palworld: Spieler fängt aus Versehen einen reisenden Händler mit einem unglaublichen Wurf

In Palworld hat ein Spieler einen Moment aufgenommen, der andere Spieler der Community zum Staunen bringt.

Was war das für ein Wurf? Der Reddit-Nutzer Constant_Addition_98 veröffentliche einen Beitrag auf der Plattform. Darin teilte er ein Video, das zeigt, wie er augenscheinlich aus Versehen eine Palspähre wirft. Zuvor soll er AFK in seiner Basis gewesen sein und beim Wiederkommen aus Versehen die Taste zum Werfen der Sphäre gedrückt haben.

Die Palspähre prallt gleich zweimal ab. Einmal von der Kante des Strohbettes eines Pals und ein zweites Mal von einer Werkbank. Zum Abschluss trifft die Palspähre noch den laufenden Händler, der gerade zu Besuch bei der Basis des Reddit Nutzers ist. Mit gerade einmal 8 % Fangchance glückt der unglaubliche Wurf dem User auch noch.

Damit ihr euch den unvorstellbaren Wurf auch ansehen könnt, haben wir euch hier den Reddit-Beitrag samt Video des Vorfalls hinterlegt.

Ein Händler in der Basis hat viele Vorteile

Was bringt ein Händler in der Basis? Durch den Fang des Händlers kann der Spieler ihn nun wie ganz reguläre Pals in der Basis verwenden. Der größte Vorteil, der reisende Händler wird zum normalen Händler. Er verkauft dem Spieler Ware und kauft auch Items an.

Der Reddit-Nutzer muss also nicht mehr zu einem Händler reisen, sondern kann direkt in der Basis handeln. Die reisenden Händler laufen also nicht wieder weg, wenn ihr sie einmal gefangen habt.

Wenn der Händler keine Ware mehr anbietet, weil ihr zu viele Items von ihm gekauft habt, könnt ihr durch einen Trick dafür sorgen, dass er wieder alles auf Lager hat.

Was ist das für ein Trick? Damit euer Händler wieder voll mit Items ist, müsst ihr ihn einfach in eure Palbox einlagern. Sobald ihr den Händler wieder aus der Palbox nehmt, sind wieder alle Waren verfügbar. Das gilt übrigens, auch wenn ihr einen Schwarzmarkt-Händler, statt eines reisenden Händlers habt.

Wie kann man einen eigenen Händler fangen? Um einen Händler zu fangen, muss man nicht auf solch einen abenteuerlichen Wurf wie den des Reddit-Nutzers zurückgreifen. Ein normaler Wurf reicht auch. Ihr solltet aber auf zwei Dinge achten. Zum einen solltet ihr eine möglichst hohe Palspähre verwenden, damit die Fang-Chance erhöht wird. Zum anderen solltet ihr den Händler nicht Angreifen, weil ihr sonst ein Fahndungslevel erhaltet.

Eventuell hat der Reddit-Nutzer Constant_Addition_98 damit auch andere Spieler ermutigt mit Trickshots wie man Sie aus Call of Duty kennt, Pals zu fangen. Eine Übersicht zu all unseren Palworld Guides findet ihr hier: Palworld Guides: Alle Tipps, Tricks und Pals in der Übersicht