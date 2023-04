FYNG CAGGTUS: Welchen Koop- oder Multiplayertitel sollen wir live vor Ort spielen? Ihr entscheidet!

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Solltet ihr auf der Messe unterwegs sein, freuen wir uns, wenn ihr an unserem Stand vorbeischaut. Ihr findet uns im Entertainment-Bereich in der USK 12-Sektion (jetzt wisst ihr auch, warum unsere Spielauswahl oben die Altersempfehlung von 12 nicht überschreitet). Falls ihr lieber mit den Füßen auf der Couch das ganze Spektakel von Zuhause aus beobachten wollt, schaltet einfach unseren Twitch-Kanal ein. Wir streamen täglich von der Messe ab 10 und bis 18 Uhr (außer Sonntags, da nur bis 17 Uhr).

Im Rahmen unseres FYNG (Find your next Game) Events, sind wir endlich wieder mit einem Stand vor Ort und streamen drei Tage lang direkt von der Messe. Euch erwarten spannende Talks, Spielvorstellungen, Technik-Segmente und natürlich auch Live-Gameplay. Und dafür brauchen wir noch euren Input.

Hier könnt ihr abstimmen: Verratet uns, welche Spiele ihr in unserem Stream sehen wollt, und gebt eure Stimme in dem Umfrage-Tool weiter unten ab:

Das Gaming-Festival CAGGTUS findet vom 14. bis zum 16. April in Leipzig statt. Wir sind dabei und lassen euch entscheiden, welche Games wir in unserem Stream spielen sollen. Stimmt ab!

