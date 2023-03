Auf der CAGGTUS Leipzig könnt ihr Games erleben und Streamer treffen – Hier ist das Programm

Das große Gaming-Event CAGGTUS Leipzig geht im April 2023 los. Was euch alles im Bereich Entertainment und Streaming geboten wird, erfahrt ihr hier.

CAGGTUS? – Was soll das sein? Liest man den Begriff “CACTUS”, dann kommen einem erstmal grüne, knubbelige Wüstenpflanzen in den Sinn, die bei unsachgemäßer Berührung schmerzhafte Stiche verursachen. Doch in Wahrheit geht es nicht (nur) um die Huldigung von Kakteen, sondern um zünftiges Gaming.

Vom 14. bis zum 16. April 2023 steigt auf der Leipziger Messe ein Gaming-Event von der Community für die Community. Auf der CAGGTUS findet ihr unter anderem die größte deutsche LAN-Party, eine Entertainment Area und eine Stream Area, in der sich namhafte Streamer tummeln.

Der Name gibt mir immer noch Rätsel auf: Am Ende geht’s dann doch irgendwie um Kakteen. Denn auf früheren Veranstaltungen dieser Art wurden zahlreiche solche Pflanzen aufgestellt. Das entwickelte sich zu einem Art Running Gag und die Kakteen zu Maskottchen. Daher hat man beschlossen, dem neuen Event den Namen CAGGTUS zu geben, das “GG” steht übrigens für “Good Game”.

Hinweis: Webedia mit den Seiten GameStar, GamePro und MeinMMO ist Medienpartner der CAGGTUS 2023 und auch live mit einem großen FYNG-Programm vor Ort.

Das erwartet euch alles auf dem großen Event

Neben der größten deutschen LAN-Party und Turnieren bietet euch die CAGGTUS vor allem eine riesige Entertainment Area und eine Stream Area. Was euch dort erwartet, erfahrt ihr in den folgenden Absätzen.

Die Entertainment Area

In der Entertainment Area der CAGGTUS steppt der Bär, denn hier finden viele der coolen Events statt. Das liegt zum einen an der großen Bühne, wo ihr allerhand Shows erleben dürft. Freut euch also auf unterhaltsames Programm rund ums Thema Gaming.

Gibt’s Cosplay? Unter den Shows ist ein großer Cosplay-Wettbewerb, bei dem das beste Kostüm gekürt wird. Preise gibt es in den Kategorien „Best in Show“, „Cleanest Work“ und „Most Elaborate Cosplay“.

Wenn ihr übrigens selbst als Cosplayer auf der CAGGTUS auftreten wollt, dann habt ihr noch bis zum 31.03.2023 Zeit, um euch anzumelden.

Hier gibt’s was zu zocken: Wenn ihr aber lieber zocken wollt, dann gibt es in der Entertainment Area eine Menge Gelegenheiten dazu. Zahlreiche Zock-Stationen stehen bereit, an denen ihr allerlei Games ausprobieren könnt.

Ein besonderes Schmankerl gibt’s vom Entwickler Giants Software. Die haben satte 400 m² für sich reserviert und präsentieren dort ihren Hit Farming Simulator. Dort könnt ihr den Bauernspaß direkt zocken und sogar einen echten Traktor bestaunen.

Wer lieber auf zünftige Wettkämpfe steht, hat noch die Gelegenheit, sich zum großen Smash Contest Circuit Finale anzumelden. Das Finale und das Last-Chance-Qualifier-Bracket umfasst über 128 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gezockt wird das kultige Nintendo-Game Super Smash Bros. Ultimate. Es gibt auch was zu gewinnen und der Preispool umfasst stolze 3.000 Euro.

War da nicht was mit CaseMods? Es gibt also Cosplay, Bühnenshows und eine Menge zum Zocken. Doch damit nicht genug: Auf der CAGGTUS feiert nämlich auch die Internationale Deutsche Casemod Meisterschaft (DCMM) ihr 20. Jubiläum. Die kreativsten und begabtesten Bastler und Tüftler der Nation präsentieren hier ihre abgefahrenen Kreationen und wetteifern vor einer Fachjury um prestigeträchtige Preise in sieben Kategorien.

Wenn ihr euch selbst mit Casemod-Equipment eindecken wollt, so werdet ihr sicherlich im CAGGTUS Store des Anbieters CaseKing fündig. Der hat stolze 200 m² an Ausstellungsfläche reserviert, auf der ihr euch nach Herzenslust mit Hardware versorgen könnt.

Wer lieber coolen Gaming-Merch kaufen will, wird an den zahlreichen Ständen dazu ebenfalls fündig. Die CAGGTUS bietet für jeden Geschmack etwas.

Ist das schon alles? Keineswegs, denn es gibt noch die FPV Arena. Dort verschwimmen die Grenzen zwischen Gaming und Realität, wenn ihr mit einer VR-Brille Autorennen fahrt, bei denen die Cams auf kleinen Modellfahrzeugen verbaut sind. Das bietet ein besonders immersives Erlebnis, das euch voll ins Spektakel eintauchen lässt.

Und zu guter Letzt solltet ihr auch unseren Stand nicht vergessen. Denn wir von Webedia sind mit den Seiten MeinMMO, GameStar und GamePro am Start. Wir bieten auf 160 m² Fläche unser beliebtes Show-Programm FYNG und streamen alles jeden Tag von 10 bis 18 Uhr bzw. 17 Uhr am finalen Sonntag. Mehr zu FYNG CAGGTUS gibt’s hier.

Die Stream Area

Die Entertainment Area bietet aber noch ein weiteres Feature: die Stream Area! Dort tummeln sich namhafte Content Creators und streamen ihr Live-Programm direkt von der CAGGTUS aus. Unter den eingeladenen Talenten sind unter anderem: Mowky, Vlesk, BloodyNyuu Rumathra, Lumenti, RedPanda, Maty, Razzortainment und Sana.

Die Stream Area bietet zwei Studios. In einem dreht sich alles um Gaming und ihr könnt die Shows der Streamer live verfolgen und bei ihren Games mitfiebern. Im anderen Studio gilt das Motto “Just Chatting”. Dort trefft ihr dann auf Streamer, die ihr Publikum anderweitig unterhalten.

Dazu gehört auch eine besondere Quizshow. Das legendäre Brainlag-Quiz von und mit Vlesk wird auf der CAGGTUS erstmals als Live-Event stattfinden. Freut euch also auf abgedrehten Rätselspaß mit dem berühmten Streamer.

Wenn ihr also eure Lieblingsstreamer kennenlernen wollt oder euch ganz in der wunderbaren Welt des Gamings verlieren möchtet, dann führt kein Weg an der CAGGTUS in Leipzig vorbei. Worauf wartet ihr also noch? Tickets zum großen, neuen Gaming-Event bekommt ihr hier.