In Fortnite gibt es wieder ein neues Legenden-Paket im Item-Shop, in dem mehrere Skins enthalten sind. Dieses Mal dreht sich das ganze Paket um den Sommer und bringt sogar altbekannte Skins wieder zurück.

Das sind die Skins: Im Sommerlegenden-Paket sind 3 Skins enthalten und 2 davon haben sogar eine weitere Variante, die ihr auswählen könnt. Bei den Skins handelt es sich um abgewandelte Versionen von Battle-Pass-Skins aus verschiedenen Seasons:

Fortnite-Skin: Tropenwucht-Zoey

Fortnite-Skin: Ohneschali (mit zusätzlicher Variante)

Fortnite-Skin: Ohnekäppchen (mit zusätzlicher Variante)

Alle 3 Skins kommen zusätzlich noch mit einem passenden Rückenaccessoire.



Hier seht ihr die 3 Sommer-Skins und ihre verschiedenen Varianten

So holt ihr euch das Sommerlegenden-Paket: Das Sommer-Paket könnt ihr euch gleich im Item-Shop von Fortnite kaufen. Geht dafür einfach zum Item-Shop-Tab und schaut dort bei den „zeitlich begrenzten“ Angeboten.

Das Paket gibt es aber nur gegen Echtgeld und kann nicht mit V-Bucks erstattet werden. Wer sich also die 3 Skins kaufen möchte, muss dafür 19.99 Euro hinblättern.

Wer sich einen Skin für einen günstigeren Preis holen möchte, findet im Item-Shop das Starter-Paket der Season 3, das für 5 Euro gibt.

Sind das nicht Battle-Pass-Skins?

Was fällt bei diesen Sommer-Skins auf? Die 3 Skins sehen zwar ganz neu aus, doch sie sind nicht unbekannt. Denn alle diese Outfits gab es schon in einem Battle-Pass.

Zoey gab es schon im Battle-Pass der Season 4 Kapitel 1, doch damals sah sie noch ein wenig anders aus. Der Süßigkeiten-Wahnsinn ist erhalten geblieben. Rotkäppchen hat nun mit dem Sommer-Look ihre 3. Variante im Spiel bekommen. Erstmals sah man sie in Season 6.

Zoey aus Season 4

Rotkäppchen aus Season 6

Schali bekommt die 6. Variante?

Das bekannte Maskottchen von Fortnite: Schali (oder Peely) bekommt mit diesem Sommer-Look, in dem man ihn sogar ohne Schale sehen kann, nun die 6. Variante des Skins im Spiel. Die Banane gibt es schon in verschiedenen Variationen:

Die normale Banane aus Season 8

Robo-Schali aus Season 9

Skelett-Schali aus den Fortnitemares 2019

Den Agenten-Schali aus Season 2 Kapitel 2

Die goldene Banane, für die man richtig viel spielen musste

Kein Wunder also, dass Schali schon fast das Maskottchen von Fortnite ist, wenn man ihn schon so viel mal im Spiel findet.

Schali war schon in die Geschichte von Fortnite verwickelt und man konnte ihn in verschiedenen Trailern sehen. Die gruseligste Variante bleibt aber immer noch der Halloween-Skin, in dem man sogar sein Skelett und die Innereien sehen kann. Schaut man sich die Geschichte dazu aber näher an, macht es den Skin gleich noch viel gruseliger.