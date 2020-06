In Fortnite gibt es ein neues Starter-Pack zur Season 3 zu kaufen. Dort bekommt ihr für 5€ einen Skin, weitere Cosmetics und V-Bucks. Wir zeigen euch, was im Paket enthalten ist.

Was ist das Starter-Pack? Dieses Paket gibt es im Ingame-Shop von Fortnite. Diese Packs werden meistens in jeder Season angeboten. In einem Starter-Pack gibt es dann einen Skin, der ziemlich günstig angeboten wird.

Das Paket der Season 3 wurde schon länger geleakt, aber nun ist er endlich im Item-Shop verfügbar.

Was ist im Wespia-Pack enthalten? Diese Gegenstände sind im neuen Starter-Pack enthalten:

Skin „Wespia“

Rückenaccessoire „Messer im Rücken“

Spitzhacke „Giftschneide“

600 V-Bucks

Wie sehen die Items aus dem Starter-Paket aus? Bei dem Skin handelt es sich um eine weibliche Figur, die wie eine Agentin aussieht. Sie trägt die Farben gelb und schwarz. Die Farben passen zu ihrem Namen Wespia, der an eine Wespe erinnert

Das Wespia-Pack ist jetzt im Item-Shop verfügbar

Zwar ein Schnäppchen, aber nur gegen Echtgeld

Was kostet das Paket? Wenn ihr das Paket haben wollt, müsst ihr die üblichen 4,99 Euro zahlen. Da die 600 V-Bucks im Paket bereits 6 Euro wert sind, ist das Paket für diesen Preis ein echtes Schnäppchen.

Warum ist das so günstig? Die Starter-Pakete werden wahrscheinlich deswegen so günstig angeboten, um Spieler zu Mikrotransaktionen zu animieren, die dies bisher nicht getan haben oder sich V-Bucks via Battle-Pass-Rewards oder den PvE-Modus Rette die Welt verdient haben.

Wie lange bleibt das Paket im Shop? Die Starter-Packete werden meistens zum Beginn einer Season in den Shop gepackt. Diese bleiben dann, bis die aktuelle Season ausläuft und dann von dem nächsten Packet in einer neuen Season abgelöst werden.

Ein anderer Skin, den ihr in Season 3 bekommen könnt ist der Aquaman-Skin. Diesen könnt ihr aber nicht einfach kaufen, sondern müsst erst ein paar Aufgaben erledigen, um ihn freizuschalten.