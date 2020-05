Fortnite: Battle Royale bietet jede Season ein neues Starter-Pack an. Das nächste Paket für Season 3 wurde von Dataminern geleakt. Das „Yellow Jacket“-Paket soll wieder einen Skin samt V-Bucks umfassen und dürfte etwa 5€ kosten. So soll der neue Skin aussehen.

Was steckt alles im neuen Starter-Pack? Laut den Dataminern soll das Starter-Packet „Yellow Jacket“ heißen. Passend dazu gibt es:

Einen Skin

Eine Spitzhacke

600 V-Bucks

Wie sieht der Skin aus? Bei diesem neuen Starter-Pack soll es einen weiblichen Skin geben, der eine gelbe Jacke trägt. Die Farbpalette bleibt hier bei gelb/gold und schwarz. Die Agentin ist auf jeden Fall ausgerüstet.

Ein Schnäppchen, aber nur gegen Echtgeld

Was kosten die Starter-Packs? Sollte sich der Leak bestätigen und es handelt sich dabei wirklich um ein Starter-Pack, müsst ihr wohl die üblichen 4,99 Euro dafür hinblättern.

Das Paket kann man sich in Fortnite nur für Echtgeld kaufen und ist nicht mit V-Bucks bezahlbar. Da die 600 V-Bucks im Paket aber bereits 6 Euro wert sind, ist das Angebot für diesen Preis ein echtes Schnäppchen.

Warum ist das so günstig? Die Starter-Pakete werden wahrscheinlich deswegen so günstig angeboten, um Spieler zu Mikrotransaktionen zu animieren, die dies bisher nicht getan haben oder sich V-Bucks via Battle-Pass-Rewards oder den PvE-Modus Rette die Welt verdient haben.

Immerhin bekommt man einen Skin, eine Spitzhacke und V-Bucks für diesen Preis. Somit wären der Skin und die Spitzhacke theoretisch kostenlos dazu, wenn man nur schon die V-Bucks einrechnet.

Wann kommt das Paket? Wann das Starter-Pack in Fortnite verfügbar sein wird, ist leider noch nicht bekannt. Normalerweise werden neue Pakete zum Anfang einer Season in den Shop gepackt.

Die nächste Season 3 wird aber erst am 4. Juni 2020 starten. Daher könnte es sein, dass sich Spieler noch gedulden müssen.

Das Starter-Pack der Season 12 ist noch verfügbar bis das neue Paket kommt

Wer aber nicht so lange warten möchte und das jetzige Starter-Paket der Season 2 „Iris“ noch nicht erworben hat, sollte das noch machen, bevor es durch das neue Paket der Season 3 ersetzt wird.