Fortnite: So zerstört und baut ihr Sandburgen – Alle Fundorte auf der Map

In Fortnite: Battle Royale sollt ihr Sandburgen bauen und zerstören. So lauten zumindest 2 Challenges der 10. Woche von Season 6. Wir zeigen euch, wo sich die Sandburgen auf der Map befinden.

Was sind das für Sandburgen? Für die Herausforderungen der 10. Woche wurden an verschiedenen Stränden ein paar Sandburgen aufgestellt – diese sollt ihr zerstören.

Bei einer anderen Aufgabe müsst ihr sie aber selbst erst aufbauen. Diese Sandburgen scheinen aber nur für die Challenges da zu sein und befinden sich sonst nicht im Spiel.

Für die beiden Aufgaben müsst ihr jeweils entweder 3 Sandburgen aufbauen oder 3 davon zerstören. Wir zeigen euch, wo sie sich überall auf der Map der Season 6 befinden, damit ihr die Aufgabe schnell lösen könnt.

Sandburgen bauen – So geht’s

Wo müsst ihr hin? Die Sandburgen, die ihr diese Woche bauen sollt, befinden sich an 2 verschiedenen Stränden. Ihr werdet jedoch an jedem dieser beiden Strände jeweils 3 Sandburgen zum Bauen antreffen – ihr könnt euch also einfach einen Fundort für die Aufgabe aussuchen.

Sie befinden sich bei:

Am Strand von Rainbow Rentals – südwestlich von Holly Hedges

Am Strand nördlich von Dirty Docks

An diesen Orten könnt ihr Sandburgen bauen

Was müsst ihr machen? Die Sandburgen erkennt ihr daran, dass die in einem blassen Blau leuchten – sie sind aber noch nicht vorhanden. Stellt euch einfach vor die 3 Sandburgen und interagiert damit, um sie zu bauen.

Habt ihr das bei allen 3 gemacht, dann zählt die Aufgabe als erledigt und ihr könnt euch der nächsten Aufgabe widmen.

Sandburgen zerstören – So geht’s

Wo müsst ihr hin? Für die nächste Aufgabe sollt ihr 3 Sandburgen zerstören. Auch hier gibt es 2 verschiedene Strände, an denen ihr die Challenge erledigen könnt, da sich jeweils 3 Sandburgen schon an einem Ort befinden. Sucht euch also den Strand aus, der näher für euch liegt.

Sie befinden sich bei:

Am Strand nordöstlich von der neuen Insel “Isla nublada”

Am Strand nordöstlich von Craggy Cliffs

An diesen Orten könnt ihr Sandburgen zerstören

Was müsst ihr machen? Die Sandburgen, die ihr zerstören sollt, sind schon gebaut und am Strand verteilt. Sie haben ein leichtes, blaues Leuchten.

Stellt euch einfach vor die 3 Sandburgen und interagiert damit, um sie zu zerstören. Habt ihr das bei allen 3 gemacht, dann zählt die Aufgabe als erledigt und ihr könnt euch den nächsten Aufgaben der 10. Woche widmen.

Wenn ihr beide Aufgaben erledigt habt, werdet ihr mit Erfahrungspunkten belohnt, die ihr für euren Battle-Pass der Season 6 braucht.

Immerhin gibt es dort eine Menge cooler Skins, die ihr euch freischalten könnt. Da die Season nicht mehr lange dauert, solltet ihr euch beeilen und alle Challenges für die EP erledigen und sammeln.