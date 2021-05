Fortnite: Neuer NPC kann euch den goldenen Lara-Croft-Skin bringen, aber da ist richtig Krieg

Das kann zu Frust führen. Schließlich will vermutlich ein Großteil dieser Spieler sich einfach nur den Skin schnappen. Hier ist Geduld gefragt: Entweder, man begibt sich immer und immer wieder ins Getümmel, bis man mal als erster die Hand an der goldenen Waffe hatte, oder man versucht es nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der erste Andrang abgekühlt ist.

In Fortnite könnt ihr euch ab sofort den Lara-Croft-Skin in Gold holen. Dafür müsst ihr theoretisch nur einen neuen NPC am Rande der Karte besuchen. Allerdings macht das gerade so ziemlich jeder.

