Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 16.40?

Heute, am Dienstag, den 11. Mai, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 16.40 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 16.40 wurde von Fortnite Status auf Twitter angekündigt und wird heute aufgespielt (via Twitter). Der Patch soll ein paar Änderungen ins Spiel bringen.

Bevor sich Spieler aber auf Entdeckungstour begeben können, werden erst wie immer die Fortnite-Server für eine Weile heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das Update startet heute um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Um 9:30 Uhr könnt ihr also zum letzten Mal einer neuen Runde beitreten, danach werden die Server heruntergefahren und Fortnite für eine gewisse Zeit down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten etwa um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen könnten für eine Verlängerung der Wartungsarbeiten sorgen. Sollte dies der Fall sein, werdet ihr es aber gleich hier auf MeinMMO erfahren.

Bevor sich Spieler wieder auf der Map der Season 6 austoben können, werden erst die Server heruntergefahren

Wann kommen die Patch Notes? Erfahrungsgemäß aus den letzten Updates im neuen Kapitel von Fortnite dürften wohl wieder keine oder nur oberflächliche Patch Notes für den Battle-Royale-Modus veröffentlicht werden.

Sollten jedoch große, wichtige Änderungen aufgespielt werden, sammeln wir diese für euch und ergänzen sie hier im Artikel als Mini-Version der Patch Notes.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 16.40?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Fortnite Status hat bei der Ankündigung des Updates auf Twitter gleich einige Neuerungen und Änderungen vorgestellt. Das soll euch heute nach der Downtime erwarten:

Eine neue exotische Waffe: “Marksman Six Shooter”

Mehr sommerliche Kulisse für den Kreativmodus

Eine neue “wilde Woche” ab dem 13. Mai

Die Schrotflinte “The Dub” kommt in den Tresor

Außerdem endet heute die erste wilde Woche und somit auch die Möglichkeit, sich eine kostenlose Spitzhacke zu ergattern. Wir werden wohl sehen, was die nächste wilde Woche bringen wird.

Im Kreativ-Wahnsinn konnte man sich diese Woche 2 Geschenke sichern

Fortnite scheint nicht so viele Änderungen mit dem Update 16.40 zu bringen, doch es sind ein paar Dinge dabei, mit denen ihr wieder experimentieren könnt – wie die neue mythische Waffe. Vermutlich werden auch noch ein paar Fehler behoben. Es wird jedoch spannend, denn es ist nicht mehr so lange, bis Season 6 zu Ende ist.

Alles, was ihr zum Ende von Season 6 und dem Start von Season 7 wissen müsst, findet ihr hier.