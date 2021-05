Fortnite verschenkt gerade eine Spitzhacke – So holt ihr sie euch

In Fortnite könnt ihr jetzt ein cooles, kostenloses Item erhalten. Dafür müsst ihr nur einen spezifischen Modus im Kreativmodus spielen. Wir zeigen euch, wie ihr gleich zwei kostenlose Gegenstände holt.

Was sind das für kostenlose Items? Spieler können sich jetzt für eine begrenzte Zeit 2 Gegenstände für ihren Spind freischalten. Diese Items erhaltet ihr:

Das Spraymotiv “Goldener Zappler”

Die Spitzhacke “Piranhas”

Beide Gegenstände könnt ihr in eurem Spind ausrüsten und in den Runden präsentieren. Vor allem die Spitzhacke könnte viele interessieren, denn diesen Gegenstand verwendet man in jeder Fortnite-Runde.

Diese beiden Geschenke bekommt ihr jetzt in Fortnite

So schaltet ihr die Spitzhacke und das Spraymotiv frei

Was müsst ihr machen? Damit ihr die Items überhaupt bekommen könnt, müsst ihr euch erst auf der offiziellen Webseite des Kreativ-Wahnsinns anmelden (via creativemayhem.fortnite.com). Sobald ihr die Webseite geöffnet habt, müsst ihr einfach den Knopf drücken, auf dem “Leg los” steht und schon werdet ihr aufgefordert euch mit eurem Epic-Account oder der gewünschten Plattform anzumelden.

Sobald ihr euch registriert habt, bekommt ihr schon das erste Geschenk: das Spraymotiv “Goldener Zappler”. Wenn ihr Fortnite danach neu startet, wird das Spraymotiv schon gleich als Geschenke-Meldung auftauchen.

Wie bekommt man die Spitzhacke? Als Bonus-Geschenke könnt ihr noch die Spitzhacke “Piranhas” freischalten. Dafür müsst ihr den Kreativmodus besuchen und dort die Kreativ-Wahnsinn-Karte spielen. Das Ganze sollt ihr dann 30 Minuten machen, damit ihr die Spitzhacke freischaltet. So kommt ihr zu der Wahnsinn-Karte:

Geht in den Kreativ-Modus

Lauft zu einem Portal

Haltet eure Taste zum Interagieren gedrückt

Gebt den Code “1994-6642-9073” ein

Nun werdet ihr auf die Kreatic-Wahnsinn-Map teleportiert und könnt euch dort austoben. Denkt aber daran, dass ihr mindestens 30 Minuten auf der Insel verbringen sollt, damit ihr die Spitzhacke bekommt.

Hier seht ihr noch ein paar Eindrücke aus dem Kreativ-Wahnsinn

Bis wann kann man die Items freischalten? Diese Aktion läuft vom 4. Mai 2021 15:00 Uhr bis zum Dienstag, dem 11. Mai 2021 15:00 Uhr. Wenn ihr also die beiden Geschenke haben wollt, solltet ihr nicht zu lange warten. Die Spitzhacke könnte zwar später in den Item-Shop kommen, aber dann müsstet ihr dafür bezahlen.

In Fortnite gibt es mittlerweile eine Menge an Skins und Cosmetics. Werdet ihr diese Spitzhacke noch zu eurer Sammlung hinzufügen oder ist sie eher nicht so zu eurem Geschmack?