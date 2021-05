Fortnite: So bekommt ihr den Beast-Boy-Skin kostenlos, bevor er im Shop erscheint

In Fortnite: Battle Royale wird es einen Skin von Beast Boy aus der Fernseh-Serie “Teen Titans” geben. Den Beast-Boy-Skin könnt ihr euch in einem Turnier sichern, noch bevor er im Item-Shop erscheint. Wir zeigen euch, wie ihr Beast Boy kostenlos ergattern könnt.

Was ist das für ein Skin? In Season 6 kam eines der Gründungsmitglieder von DC’s Teen Titans auf die Fortnite-Insel. Im Battle-Pass der Season 6 befindet sich nämlich Raven, die man aus der Fernsehserie kennt. Doch Raven braucht wohl ihren Partner, denn als Nächstes kommt “Beast Boy” ebenfalls auf die Fortnite-Welt.

Der Beast-Boy-Skin kommt mit 2 verschiedenen Stil-Varianten und kann sich mit einem eingebauten Emote sogar in einen Gorilla verwandeln – eine Fähigkeit, die den Superhelden aus Teen Titans ausmacht. In einem Turnier könnt ihr euch das neue coole Outfit kostenlos ergattern.

Das Beast-Boy-Set wird schon bald in Fortnite erscheinen

So könnt ihr euch den Beast-Boy-Skin kostenlos holen

Damit man sich den Skin kostenlos verdienen kann, muss man am Teen-Titans-Cup teilnehmen. Wir zeigen euch, wie ihr dabei seid und welche Bedingungen erfüllt sein müssen.

Wann findet der Cup statt? Der Teen-Titans-Cup, bei dem es sich um ein Duo-Turnier handelt, wird am Mittwoch, dem 12. Mai 2021 von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr stattfinden.

Ihr habt 3 Stunden Zeit, um insgesamt 10 Matches zu spielen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Im Duo tretet ihr in „normalen“ Runden gegen eure Gegner an.

So nehmt ihr am Teen-Titans-Cup teil

Was müsst ihr machen? Da es sich hier um ein Duo-Turnier handelt, braucht ihr als Erstes einen Kameraden, der mit euch am Turnier teilnimmt. Doch jeder, der am Cup teilnehmen möchte, muss diese Bedingungen erfüllen:

Der Fortnite-Account muss mindestens Level 30 erreicht haben

Ihr müsst die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet haben

Wichtig: Diese Bedingungen gelten für beide Duo-Partner, die gemeinsam am Turnier teilnehmen und müssen dementsprechend von beiden erfüllt sein.

Im Teen-Titans-Cup habt ihr die Chance euch verschiedene Belohnungen zu sichern

Was gibt es als Belohnung?

Was gibt es kostenlos zu gewinnen? Wer sich im Cup beweisen kann, erhält wieder einen Skin kostenlos. Wie bereits oben erwähnt, gibt es bei diesem Cup das Beast-Boy-Set zu gewinnen. Diese Gegenstände aus dem Set sind im Preis enthalten:

Das Outfit “Beast Boy”

Das Rücken-Accessoire “Couch-Titan”

Nur die Spieler, die sich unter den besten 2.625 platzieren, werden das Skin-Set kostenlos und vor allen anderen bekommen.

Außerdem erhalten alle Spieler, die beim Turnier mindestens 8 Punkte erzielen den Ladebildschirm “BBRae”. Falls ihr nicht so viele Punkte erzielen könnt, dann geht ihr dieses Mal nicht leer aus – für die alleinige Teilnahme am Turnier erhalten alle Teilnehmer das Spraymotiv “Beaste Freunde”.

Der Ladebildschirm “BBRae”. Erstellt von Gabriel Picolo.

Kann man den Skin auch außerhalb des Turniers bekommen? Falls man nicht unter den besten 2.625 Spielern platziert, hat man trotzdem eine Chance auf Beast Boy. Der Skin wird nämlich am Freitag, dem 14. Mai um 2:00 Uhr im Item-Shop erscheinen. Da wird auch das komplette Set von Beast Boy erscheinen, aber Spieler müssen dann dafür bezahlen.

Wie findet ihr den neuen Skin? Werdet ihr versuchen euch das Outfit kostenlos zu ergattern? Immerhin gibt es in Fortnite schon so viele Skins, das der eine oder andere wohl schon eine richtige Sammlung vorweisen kann.

Hier seht ihr eine Übersicht aller Skins und Outfits, die es in Fortnite gibt.