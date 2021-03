Die Bücher befinden sich ausnahmslos in den Küchen der Häuser. Alles, was ihr tun müsst, ist einem “Pfad” zu folgen, der die Häuser am Rande des Ortes miteinander verbindet und alle Küchen zu besuchen, die ihr seht. Diese befinden sich alle im Erdgeschoss. Die Kochbücher sind grün und liegen auf dem Boden.

Was ist das für eine Challenge? Diese Aufgabe ist eine der Herausforderungen von Woche 14 der Saison 5 von Fortnite. Ihr sollt vier Kochbücher an den Orten Pleasant Park und Craggy Cliffs sammeln. Aus irgendeinem Grund liegt der Schwerpunkt dieser Woche der Herausforderungen auf Kochen.

Insert

You are going to send email to