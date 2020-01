Fortnite startet heute neue Challenges – Gratis-Skin als Belohnung

Die neuen „Remedy vs Toxin“-Challenges in Fortnite: Battle Royale belohnen euch mit einem lila Remedy-Skin. Wir zeigen euch die Aufgaben und Belohnungen.

Was sind das für Challenges? Heute, am 9. Januar 2020, sollen in Fortnite die neuen Challenges starten. Die stehen unter dem Thema Remedy vs Toxin und bringen einige Herausforderungen mit sich.

Geleakt wurden sie bereits von Dataminern, die die Missionen im Code des Battle-Royale-Spiels fanden.

Das sind die Aufgaben: Um überhaupt an diesen Challenges teilnehmen zu dürfen, müsst ihr im aktuellen Battle Pass von Fortnite bereits Level 40 erreicht haben. Das ist auch gleich die erste Phase für die neuen Challenges.

Habt ihr dieses Mindestlevel erreicht, dann tun sich für euch neue Missionen auf. Und das sind:

Besuche 3 verschiedene Food-Trucks

Verdiene 3 silberne Überlebensmedaillen

3 Eliminierungen mit Maschinenpistolen

Durchsuche 7 Kisten bei Landmarks (das sind zB: Ego Außenposten, Rohrmann – Strohmann – Holz-Zelt, grüne – gelbe – rote Brücke)

Erreiche 100 Lebenspunkte und Schildpunkte gleichzeitig in 3 verschiedenen Matches

Verursache 2500 Schaden an gegnerischen Gebäuden

Besuche 3 Bushaltestellen in einem einzigen Match

Verdiene die Waffenspezialist-Auszeichnung, indem du Schaden mit 5 Waffen verursachst

Fange als erster einen Fisch, lande als Erstes nach dem Sprung aus dem Battle Bus auf dem Boden und sei der erste, der in einem Match eine Eliminierung erzielt

Ein paar dieser Aufgaben sind recht schwer und fordern viel Skill von euch. Doch wenn ihr sie löst, erhaltet ihr dafür einen coolen Skin als Belohnung.

Was gibt es noch für Belohnungen? Der Twitter-Account FNBRBananik teilte die Aufgaben und die Belohnugen wie den Skin-Style für Remedy, ein Rücken-Accessoire und eine Spitzhacke mit der Community. Im eingebetteten Tweet könnt ihr diese sehen.

Dazu wird jede Challenge euch für das Erfüllen mit 52.000 XP versorgen. Wer jetzt also noch seinen Battle Pass aufwerten will, bekommt durch die Remedy Vs. Toxin Challenges jetzt nochmal eine gute Gelegenheit dafür.

1 day and 30 minutes left until the Remedy vs Toxin challenges are coming out! #Fortnite pic.twitter.com/hi7ZMDYfxp — FNBRBananik • Fortnite Leaks & News (@FNBRBananik) January 8, 2020

Es dauert also wohl noch ein bisschen länger, bis die endlose Season 1 in Chapter beendet wird.