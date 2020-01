Fortnite: Bushaltestellen – 16 Fundorte und die schnellste Route

In Fortnite: Battle Royale sollt ihr 3 Bushaltestellen in einem Match aufsuchen. Wir zeigen euch hier 16 Haltestellen und die schnellste Route, diese Aufgabe für Genesung vs. Toxin zu lösen.

Was ist das für eine Aufgabe? In Fortnite sind nun die Verlängerungsaufgaben Genesung vs. Toxin aktiv. Eine der Aufgaben verlangt, dass ihr 3 Bushaltestellen auf der Map von Fortnite in einem einzigen Match besuchen sollt.

Auf unserer Übersichtsmap wollen wir euch so viele Bus Stops wie möglich zeigen, damit ihr diese Aufgabe leicht lösen könnt. Hier seht ihr 16 Haltestellen auf der Karte.

Was sollt ihr tun? Lauft einfach innerhalb eines Matches zu drei dieser Positionen. Dort findet ihr die Haltestellen. Welche drei Orte ihr dafür aufsucht, bleibt euch überlassen. Bewegt euch in die Nähe der Haltestellen, damit der Besuch für euch zählt.

Die schnellste Route: Nah beieinander liegen die drei Haltestellen östlich und südlich von Craggy Cliffs. Wenn ihr dort landet und diese nacheinander besucht, habt ihr die Aufgabe in wenigen Augenblicken gelöst.

Landet ihr eher im südlichen Teil der Map, dann empfehlen wir euch Misty Meadows als Landeplatz. Um diesen Ort herum verteilt liegen gleich drei Haltestellen, die ihr mühelos erreicht.

Durch diese vielen Haltestellen solltet ihr generell kein Problem haben, diese Aufgabe schnell zu lösen. Führt das am besten gleich zum Start eines Matches durch, denn dann wird die Map noch nicht durch den tödlichen Sturm limitiert.

Vorsicht, Bug! Wie MeinMMO-Nutzer Wolve in the Wall schreibt, sind wohl ein paar der Haltestellen verbuggt und zählen nicht für die Challenge. Solltet ihr da Probleme haben, empfiehlt er: „Die an der gelben Brücke bei Misty, die direkt in Misty und die direkt in Slumpy. Auch zählen übrigens die in Sweaty und in Pleasant.“

