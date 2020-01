Fortnite: Imbisswagen – An diesen Fundorten stehen die Food Trucks

Für die „Genesung vs. Toxin“-Challenges in Fortnite: Battle Royale, sollt ihr 3 verschiedene Imbisswagen besuchen. Wir zeigen euch die Orte auf der Karte.

Was ist das für eine Challenge? Besuche 3 verschiedene Imbisswagen in Fortnite: Battle Royale. Das ist eine der einfacheren Missionen der Genesung vs. Toxin Challenges, die nun in Fortnite aktiviert wurden.

Wir zeigen euch auf dieser Übersichtskarte die Fundorte, an denen ihr die großen Fahrzeuge findet. Bisher wissen wir von vier Punkten, an denen die Imbisswagen stehen. Wenn ihr weitere kennt, dann schreibt uns das doch in die Kommentare.

Hier findet ihr Imbisswagen in Fortnite

Wo sollt ihr suchen? Wem die Übersichtsmap nicht genug Details liefert, der schaut hier in die detaillierteren Beschreibungen.

Nördlich von Pleasant Park: In der Nähe einiger Campingwagen im Gitterfeld D2 findet ihr diesen Truck.

Südlich von Salty Springs: In der Nähe des Flusses, südlich von Salty Springs, findet ihr die Stelle mit dem Food Truck. Von oben erkennt ihr schon die kleinen Pavillons mit den blau-weißen Dächern. Gitterfeld D4.

Nördlich von Lazy Lake: Diese Futterstelle findet ihr direkt an der Straße im Norden von Lazy Lake, die auch zu Frenzy Farm führt. Sucht im Gitterfeld F5.

Südlich von Retail Row: Diesen Imbisswagen findet ihr auf einem Berg im Gitterfeld G7. Ganz allein steht der Truck dort herum, daneben eine Sitzgelegenheit aus Holz.

Die Belohnung: Für das Erfüllen dieser Aufgabe werdet ihr mit 52.000 Erfahrungspunkten belohnt, die direkt in den Fortschritt eures Battle Passes von Season 1 in Chapter 2 einfließen.

Wer da also noch ein paar Level verdienen muss, um Cosmetics freizuschalten, kann sich mit dieser Aufgabe einen Vorteil verschaffen.

Wer in seinem Battle Pass schon nichts mehr erreichen will und deshalb auf die XP verzichtet, der kann sich zumindest auf den lila Remedy-Skin freuen, der für das Erfüllen der „Remedy vs. Toxin“-Challenges freigeschaltet wird.