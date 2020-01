Das ist der wohl lustigste Weg, sein Boot in Fortnite zu verlieren

Dieser Spieler in Fortnite: Battle Royale verlor bei einem Match sein Boot aus den Augen, als er sich mit einem anderen Spieler duellierte. Im Replay wurde dann der geniale Fluchtweg des Bootes deutlich.

Was ist dem Spieler passiert? Auf Reddit teilt Nutzer NJ2244 einen Clip, der ihn in einem Match von Fortnite: Battle Royale zeigt. Er ist dort an Land mit seinem Boot unterwegs und verlässt dieses während der Fahrt, um zu Fuß mit einem Gegner zu kämpfen.

Nachdem er das Duell gewonnen hat, kann er sein Boot plötzlich nicht mehr finden. Das hatte sich heimlich einen genialen Fluchtweg ausgesucht, um sich vor dem Spieler zu verstecken. Erst in der Wiederholung fiel NJ2244 auf, wie das Boot das geschafft hat.

Das Replay-Video von dieser lustigen Szene binden wir euch hier ein:

Mit der restlichen Geschwindigkeit, die das Wassergefährt über das Land gleitet, prallte das Boot zunächst

an einem Baum

dann an einer Mauer

an der Wand eines Gebäudes

und schließlich an einem Regal ab

um dann letztendlich perfekt in dem offenen Holzschuppen zu parken. Ganz so, als wäre das Gebäude nur für diesen Trick erschaffen worden. Wer das auch ausprobieren will, findet hier auf der Karte die Boote in Fortnite.

So gut kommt das Video an: In etwa einem Tag sammelte der Post auf Reddit bereits fast 13.000 Upvotes und über 330 Kommentare.

Die Nutzer sind begeistert von der Szene.

mikecrosoft99x schreibt: „Das ist das beste Einparken, das ich je sah. Kann ich dich einstellen? LOL“

„Das Teil spielt nur eine Runde Verstecken. Keine große Nummer“, erklärt AQSaint20.

Verwundert schreibt CapHillFlash „WTF? Boote lassen sich nicht mal so gut steuern, wenn man sie selbst fährt und deins schafft es irgendwie in ein Haus.“

Andere Spieler wollen wissen, welchen Skin er für sein Boot benutzt. Dabei handelt es sich um den Radiant-Blue-Skin aus dem PS-Plus-Geschenk.

Wollt ihr auch euren Skill in Fortnite: Battle Royale außerhalb von Kämpfen beweisen? Dann springt mal in diese Parkour-Maps. Wir haben eine Auswahl für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis.