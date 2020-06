In Fortnite: Battle Royale wird heute am Montag, dem 15. Juni 2020 das Live-Event der Season 2 Kapitel 2 stattfinden. Wir zeigen euch, um welche Zeit das Event „Das Gerät“ startet und wo es stattfinden wird.

Um welche Uhrzeit startet das Live-Event heute? Heute, am Montag, dem 15. Juni startet das Live-Event: „Das Gerät“ in Fortnite. Ein Countdown in der Lobby zählt die Zeit dafür auf 20:00 Uhr. Dann wird das Live-Event starten.

Den Countdown findet ihr ebenfalls im Spiel bei dem Ort „The Agency“, der sich auf der Mitte der Map befindet.

Wichtig: Da die Plätze für das Live-Event begrenzt sind, solltet ihr unbedingt 30 Minuten vorher ins Spiel eintreten.

Wo findet das Live-Event statt? Da sich der Ingame-Countdown bei der Agentur befindet, wird das Live-Event vermutlich auch dort stattfinden. Am besten haltet ihr euch dort bereit, bis es losgeht.

Hier bei der Agentur wird das Live-Event vermutlich stattfinden

Doomsday-Live-Event „Das Gerät“

Was könnte uns im Live-Event erwarten? Das Live-Event wurde mehrmals verschoben, doch in dieser Zeit sammelten Spieler Hinweise, was sich dahinter verbergen könnte. Bei diesem Live-Event soll der Chef der Agentur „Midas“ eine große Rolle spielen.

Dabei spielt noch das Weltuntergangs-Gerät, das er gebaut haben soll, eine weitere wichtige Rolle. Midas wird wohl einen Plan verfolgen, in dem er das Gerät einsetzen wird.

Der Sturm tobt weiter. Wird Midas Gerät den Sturm brechen?



Das Gerät soll am 15. Juni um 20 Uhr aktiviert werden. Der Platz ist begrenzt! Erscheint 30 Minuten früher, um Euren Platz zu sichern und live dabei zu sein. pic.twitter.com/0OsYjAzRDY — Fortnite Deutschland (@FortniteDEU) June 14, 2020

Ebenfalls wird mit einem riesigen Sturm gerechnet, der sogar die ganze Map verwüsten könnte und so für eine Überflutung sorgt. Wir werden schon bald sehen, welches Spektakel uns da erwartet.

Wie kann man am Live-Event teilnehmen und mitmachen?

Wenn ihr beim Live-Event teilnehmen möchtet, müsst ihr zuerst normal das Spiel starten.

Dort werdet ihr einen speziellen Modus finden, der extra für das Event „erstellt“ wird. Seid unbedingt eine halbe Stunde vorher bereit, um lange Warteschlangen zu vermeiden.

Diese könnten dazu führen, dass ihr nicht beim Event teilnehmen könnt oder Teile davon verpasst, da die Plätze limitiert sind.

Spieler mussten lange auf das Event warten doch heute ist es endlich so weit und wir werden sehen, was Fortnite da wieder aus dem Ärmel zaubert. Doch hoffentlich trefft ihr nicht auf Idioten, die euch das Live-Event mit ihrem Verhalten kaputt machen.