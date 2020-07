In Fortnite zeigen Leaks ein abgestürztes Raumschiff. Ist das der erste Hinweis auf ein neues Event?

Das zeigen die Leaks: Nachdem das neue Update 13.30 in Fortnite live gegangen ist, sind offenbar auch einige neue Daten zum Code hinzugefügt worden. Die wurden nun von Dataminern (via FortniteInsider) aufgedeckt – und beinhalten unter anderem ein abgestürztes Raumschiff.

Wie der Leaker „FortTory“ zeigt, liegt das abgestürzte Raumschiff dabei kurz vor Craggy Cliffs. Noch ist es allerdings noch nicht im Spiel zu finden, da es immer noch durch die Wassermassen vom Season-Start verdeckt ist. Es ist also davon auszugehen, dass es an die Oberfläche kommt, sobald das Wasser im Laufe der Zeit weiter absinkt.

the location of the Ancient Astronaut his Spaceship pic.twitter.com/zhGd1yKZD4 — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) July 21, 2020

Was steckt im Raumschiff?

Was bringt das Schiff mit? Da es sich um Dataminings handelt, sind die Informationen mit Vorsicht zu genießen und können sich weiterhin ändern. Aber laut Leak wird der Ort, an dem das Raumschiff landet, wohl ein Point of Interest namens „Crash Site“ – also Absturzstelle. Außerdem sollen sich laut Leak auch Handlanger an dieser Stelle befinden, die ihr attackieren könnt.

Viele andere Orte auf der Map, wie beispielsweise die Authority, an denen es Handlanger gibt, werden auch durch einen Boss ergänzt. Der FortTory-Leak zeigt neben dem Schiff auch einen „Ancient Astronaut“, der in dem Schiff sitzt. Möglich, dass es sich dabei nur um einen neuen Skin handelt. Einige Spieler bringen außerdem den Charakter Siona aus dem Battle Pass dabei ins Spiel – die trägt ebenfalls einen Astronauten-Anzug. Es könnte sich damit auch um einen neuen Mini-Boss handeln – oder den ersten Hinweis auf kommende Events.

Zusammen mit dem Schiff sind auch Challenges geleakt worden, die sich damit befassen. Die lauten:

Finde „Ancient Ship“

Sammele das fehlende Teil

Installiere das fehlende Teil

Starte die Abflug-Sequenz

Stoppe den Schiffs-Abflug

Es handelt sich voraussichtlich also nicht nur um ein kleines Easter Egg, das auf der Map rumliegt, sondern ihr interagiert auch mit dem Schiff.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Elemente aus dem All beginnen, ein neues Event in Fortnite anzukündigen. Zum Beispiel startete der außerirdische Besucher aus Season 4, der in Season 10 zum Wissenschaftler wurde, die altbekannte Rakete.

Außerdem sorgte auch der außerirdische Meteorit für jede Menge Veränderungen in Fortnite – eine Zeit, an die sich MeinMMO-Kollegin Eylin Rapp gerne zurückerinnert. Ob das abgestürzte Raumschiff auch ein erster Hinweis ist, dass bald außerirdische Kräfte wieder ihr Unwesen in Fortnite treiben? Vorerst gilt es wohl, abzuwarten und zu beobachten.