Nutzt die Zeit, um das beste MMORPG, das ihr gerade spielen könnt, jetzt zu zocken – Im Sommer könnte es zu spät sein

Wenn ihr die zu erwartenden Probleme umschiffen wollt, können wir euch nur empfehlen, erst ein paar Tage nach dem offiziellen Release von Dawntrail loszulegen. Oder aber direkt jetzt in Final Fantasy XIV einzusteigen. Aktuell befindet sich das Spiel zwischen dem letzten Endwalker-Patch und dem Launch – es gibt also noch genug Spieler, aber nicht so viele, wie es zum Launch werden.

Die Probleme sorgen in der Community aber natürlich auch regelmäßig für neue Memes: Wer es bei Stormblood 2017 schaffte, sich einzuloggen, stand direkt vor dem nächsten Endgegner Raubahn EX .

Wessen Vorbestellung schlussendlich durchging, der stand aber schließlich vor dem nächsten Problem: Die Codes für die In-Game-Items, die man mit der Vorbestellung schon jetzt erhalten sollte, kamen nur sehr verspätet an. Auch dazu äußerte Square Enix sich via X.com .

Was ist bei den Pre-Orders passiert? Die Pre-Orders für Dawntrail gingen am 26. März 2024 um 10:00 Uhr live. Für Vorbesteller gibt es dabei ein paar Boni:

