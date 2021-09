Gruselige Puppe aus Final Fantasy XIV kostet über 1.000 Euro und verstört Spieler

Wann kann man sie kaufen? Wer die Grusel-Puppe wirklich für diese Summe haben will, muss sich aber noch über ein Jahr gedulden. Laut Square Enix gibt es die unheimliche Puppe erst im Dezember 2022. Also das ideale Weihnachtsgeschenk für unerschrockene Puppen-Fans.

Was sagen die Spieler? In der Tat haben einige Spieler schon die Gruselpuppe beanstandet. Die Puppe sei einfach gruselig und man könne ihrem Blick kaum entgehen. Hier einige der Kommentare auf reddit:

Wer ist Y’shtola Rhul? Y’shtola Rhul ist einer der Hauptcharaktere von FFXIV und auch eine Spieler-Favoritin. Sie begleitet die Spieler, die in dem Stadtstaat Limsa Lominsa ihre Reise durch das Spiel starten und spielt in der Hauptstory des MMORPGs immer wieder eine wichtige Rolle. Die Puppe stellt Y’shtola Rhul in ihren Hexen-Klamotten aus dem Addon Shadowbringers dar.

