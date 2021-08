FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was haltet ihr von FIFA 22 auf der Switch? Für welche Plattform holt ihr euch den neuesten FIFA-Teil? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!

Die Editionen für die LastGen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One und den PC, müssen allerdings auf HyperMotion verzichten, erhalten sonst aber so einige Neuerungen, wie die verbesserten Torhüter, neue Taktiken und die übrigen Gameplay-Neuerungen .

FIFA 22 erscheint am 1. Oktober für zahlreiche Plattformen in verschiedenen Versionen und mit unterschiedlichen Inhalten. Die Versionen für die PlayStation 5, Xbox Series S/X sowie Google Stadia erhalten grafische Updates und die meisten Neuerungen, wie die neue HyperMotion-Technologie , die für mehr Realismus auf dem virtuellen Rasen sorgen soll.

In diesem Jahr erscheint FIFA 22 wieder in einer abgespeckten Version für die Nintendo Switch. Welche Abstriche es gibt, erfahrt ihr hier .

Insert

You are going to send email to